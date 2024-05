Ciolacu spune cum stăm cu PNRR-ul. Va tăia salariile bugetarilor? "De ce-ți plătesc eu 100 de oameni cu 50% în plus când progresul tău este de 1%?"

Cât am cheltuit până acum din banii europeni și în ce am investit?

Discuția din platoul Digi24 a plecat de la declarația ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, care spune că, în prezent, sunt încheiate contracte în valoare de 36 de miliarde de euro din PNRR, deşi PNRR-ul României este de doar 28,5 miliarde.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a venit cu mai multe explicații în acest sens:

"Nu trebuie să reinventăm noi apa caldă mereu. După ședința de joi voi rămâne cu toți miniștrii și voi lua la rând, în afară de reformele și jaloanele din PNRR, fiecare investiție în parte, indiferent de cât timp ne va lua. Vom lua fiecare investiție de la fiecare minister în parte. Am văzut știrile - Ciolacu taie 50% la bugetari... Ce mi-e ciudă e că întotdeauna când se încearcă a se duce lucrurile într-o normalitate se ajunge la un breaking news. Eu am spus un lucru foarte simplu în Guvern: dacă progresul tău la PNRR unde ai în ministerul tău plătiți 200 de oameni cu 50% în plus pentru că lucrează la PNRR, progresul tău e de 3%, de ce-ți plătesc eu 100 de oameni cu 50% în plus când progresul tău în minister este de 1%? Vom avea această discuție în Guvern. Eu înțeleg foarte bine, lucrezi cu bani europeni, ai responsabilitate, dar vreau și progres în ceea ce privește investițiile. E normal să fie așa" a spus premierul.

Marcel Ciolacu: Suntem printre fruntași

Moderatorul Cosmin Prelipceanu l-a întrebat: "Sunteți mulțumit de PNRR? Ministrul Câciu nu e. Să le spunem și telespectatorilor cifrele. La PNRR noi am atras acum o treime. iar din acei 33% din fonduri am cheltuit 20%. Adică am atras 9,45 de miliarde, am consumat puțin sub 2 miliarde și avem la dispoziție 30."

Marcel Ciolacu a replicat: "Corect. Să știți că suntem printre fruntașii care au ajuns la cererea de plată nr. 3 din Europa. Puține state au ajuns la acest stadiu. Dar rămânând timpul scurt de implementare până în 2026 o să se unească foarte multe cereri. Cererea de plată nr. 4 o să se unească cu cererea de plată nr. 5, deja avem foarte multe rezolvate în avans. Și când avem discuțiile în Guvern, le avem la pachet".

