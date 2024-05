Decizie Patriot. Ce au discutat Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis

"Decizia se va lua în cadrul CSAT, cum este şi normal. Este o decizie importantă. În schimb, am văzut reacţia Moscovei, fiindcă haideţi să fim corecţi... Noi avem de-a face cu un agresor şi cu un dictator. Într-un fel, aşa, voalat a transmis o ameninţare către România. Cu alte cuvinte, o eventuală decizie a României deranjează foarte mult Moscova. Şi mai vreau să fiu foarte bine înţeles: Rusia nu va ataca România, nu îşi permite să o facă şi nici nu vrea să o facă.

Marcel Ciolacu: Pe mine mă bucură reacţia Moscovei

O astfel de decizie, în contextul în care România este membră NATO, avem un partener strategic - SUA - cred că cel mai corect este să se ia în CSAT. Am avut o discuţie telefonică cu domnul preşedinte, nu am intrat în detalii, am avut mai multe pe agendă. A rămas ca această decizie se va lua în CSAT", a spus Marcel Ciolacu, la Digi 24.

"Pe mine mă bucur[ reacţia Moscovei. Înseamnă că noi contăm şi are temeri că lumea se mobilizează împotriva dictatorului Putin", a mai spus premierul.

Ce spunea Klaus Iohannis, în urmă cu o săptămână

"Există, evident, nevoia unor sisteme de apărare anti-aeriană în Ucraina - sisteme avansate. În acest fel, în ultimele săptămâni este o discuție destul de intensă despre cine poate oferi sisteme Patriot Ucrainei. România dispune de astfel de sisteme și, desigur, am fost întrebați și noi. Și președintele Biden a adus această chestiune în discuție și am spus că sunt deschis să discut aceste chestiuni; asta însemnând că va trebui să discut eu, în România, cum putem să punem problema, ce putem să oferim și, evident, ce putem să primim în schimb, pentru că este, după părerea mea, inacceptabil să rămână România fără apărare anti-aeriană. Eu cred că vom găsi o soluție. Este vorba despre un sistem”, a spus Klaus Iohannis.

"Va fi unul funcțional care rămâne în România, celelalte sunt în faze avansate de operaționalizare - și despre unul dintre acestea era vorba (pentru donat în Ucraina)”, a declarat președintele.

România a cumpărat șapte sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Până în prezent, patru dintre acestea au fost livrate, iar celelalte trei urmează să fie achiziționate conform contractului încheiat. Dintre cele patru sisteme livrate, unul a fost pus deja în funcțiune.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News