Caz bizar în Focșani: Tânără dată dispărută de soț, găsită de acesta, în putrefacție, pe bancheta din spate a mașinii

Omul a făcut plângere la poliție că soția sa a plecat de acasă și nu a mai revenit. Tânăra a fost găsită în cartierul Sud Focșani, zona parcare Mausoleul Eroilor, în apropierea Pensiunii ”Coroana de Aur”, într-un Audi negru.

Ce au declarat salvatorii

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul. „La ora 15.08 Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru o persoană inconștientă găsită într-o mașină în Focșani.La solicitare s-a deplasat un echipaj Saj de urgență tip C2 cu medic și a identificat o persoană de sex feminin in vârstă de 32 ani decedată, fără indicație de resuscitare.Cazul a fost preluat de echipa medico- legală”.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă. "Polițiștii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Focsani desfășoară cercetări la fata locului cu privire la un caz de deces, sesizat astăzi, 25.09.2023, ora 15.05, prin apel 112.

Din primele verificări efectuate rezultă că apelantul, un bărbat din municipiul Focșani a găsit-o pe soția sa, în vârstă de 32 ani, decedată, pe bancheta din spate a autoturismului personal, parcat pe o stradă din municipiu, conform observatornews.

Cadavrul, care nu prezenta urme vizibile de violență, a fost transportat la Serviciul de Medicina Legală Vrancea, in vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz, in cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă".

