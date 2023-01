Nu puneți niciodată aceste plante pe pervaz: după câteva zile vor muri

Plantele aduc un sentiment de bine și liniște acasă. Cu toate acestea, trebuie precizat că plantele nu au aceleași nevoi de lumină. Iată care sunt cele 5 plante care nu trebuie puse pe pervazurile ferestrelor.

Pervazul este zona perfectă pentru plantele în ghivece cărora le place lumina directă a soarelui. Dar nu trebuie să uitați că toate aceste plante nu pot înflori la fel în acest loc. Prea multă lumină le poate îngreuna creșterea.

Unele plante preferă să crească în locuri umede sau cu lumină slabă. Punerea lor într-un loc expus la soare, cum ar fi pervazurile ferestrelor, ar putea fi fatal pentru ei.

Prima plantă care nu trebuie pusă pe pervazul ferestrelor este orhideea. Mai presus de toate, are nevoie de umiditate pentru a se dezvolta. În plus, nu are nevoie de multă lumină pentru a se dezvolta și poate fi sensibilă la orele lungi, petrecute sub lumina directă a soarelui. Prin urmare, pervazurile trebuie evitate, cu condiția să fie orientate spre est sau vest.

Orhideea va primi, astfel, lumină dimineața sau după-amiază. Pe de altă parte, pe o fereastră orientată spre sud, trebuie să luați câteva măsuri de precauție instalând o perdea pentru a proteja planta de razele soarelui. În plus, temperatura din cameră trebuie să fie între 16°C și 24°C pentru ca orhideele să supraviețuiască.

Cactusul de Crăciun (Crăciunelul) este, de asemenea, o plantă care nu poate crește pe pervazurile ferestrelor. Deși îi place lumina, planta nu poate sta sub razele directe ale soarelui. Prin urmare, trebuie ținută departe de orice sursă de căldură și lăsată într-o cameră în care temperatură este între 18 și 21°C ziua și între 13°C și 18°C ​​noaptea. Prin urmare, este posibil să plasați planta lângă ferestre, dar nu pe pervaz. Evitați, de asemenea, curenții, reci sau fierbinți care sunt dăunători acestei plante.

Poinsettia (Crăciunița) este o plantă care crește, în principal, iarna. De multe ori face parte din decorațiunile pentru sărbătorile de iarnă. Pentru a avea grijă de ea ar trebui să fie aleasă o locație luminoasă, departe de pervazurile ferestrelor și de alte surse de căldură precum caloriferul. În plus, această plantă nu apreciază curenții și poate rămâne sănătoasă la o temperatură care variază între 15°C și 21°C. Astfel, când se află pe pervaz, soarele îi poate usca frunzele roșii și le poate deteriora. De asemenea, evitați schimbările bruște de temperatură care pot ucide planta.

Ciclamenul este o altă plantă care nu tolerează căldura. Prin urmare, cel mai bine este să-l țineți, iarna, departe de pervazuri și calorifere. De asemenea, ciclamenul trebuie ținut la umbră sau semiumbră, deoarece nu tolerează expunerea prelungită la lumina soarelui. Planta trebuie ținută într-un loc luminos, răcoros și aerisit, la o temperatură de 16°C. Dacă nu aveți o zonă răcoroasă pentru ciclamen, țineți-l pe un pervaz, situat la nord. Procedând astfel, ciclamenul va putea să înflorească din septembrie până în mai și va rămâne în formă maximă.

