Diferența dintre detergentul pudră și detergentul lichid

Diferența principală dintre detergentul pudră și cel lichid constă în forma de prezentare și compoziția lor chimică.

Detergentul pudră este disponibil sub formă de pulbere fină sau granule, în timp ce detergentul lichid este un lichid vâscos. Detergentul lichid se dizolvă rapid în apă și este potrivit pentru spălarea în mașină, inclusiv în mașinile cu încărcare frontală sau cu capacitate mică. Detergentul pudră poate avea nevoie de mai mult timp pentru a se dizolva în apă și poate fi mai potrivit pentru mașinile cu încărcare mare sau pentru spălarea manuală.

Detergentul lichid este mai ușor de dozat și măsurat cu precizie, deoarece puteți turna cantitatea dorită în funcție de nivelul de murdărie și de dimensiunea încărcăturii. Detergentul pudră necesită o măsurare mai exactă, deoarece trebuie să folosiți cupe sau alte instrumente pentru a măsura cantitatea corectă.

Detergentul lichid și cel pudră pot avea compoziții chimice ușor diferite, deși ambele conțin agenți de curățare, enzime, surfactanți și alte substanțe chimice care ajută la îndepărtarea petelor și a murdăriei.

Detergentul lichid are tendința de a lăsa mai puține reziduuri pe haine în comparație cu detergentul pudră, ceea ce poate fi important în special pentru hainele sensibile sau pentru persoanele cu piele sensibilă. De asemenea, are adesea o eficiență mai bună la temperaturi scăzute de spălare, ceea ce poate contribui la economisirea energiei. Un al plus este că poate fi mai ușor de depozitat și manipulat, deoarece nu se formează praful caracteristic detergenților pudră.

Vezi și:

Cum faci balsam de rufe natural

Oţet şi ulei esenţial

Pentru fiecare 250 ml de oţet alb, o să ai nevoie de 10-15 picături de ulei esenţial. Ingredientele se amestecă foarte bine, iar apoi soluţia se pulverizează pe haine sau lenjeria de pat, înainte de a pune rufele la uscat, scrie cumsa.ro. Pe lângă faptul că soluţia va face hainele mai pufoase, va acţiona şi că o soluţie antibacteriană.

Sare Epsom, bicarbonat de sodiu şi ulei esenţial

Pentru a prepara acest balsam de rufe ai nevoie de 60 grame sare Epsom sau sare amară şi 60 grame bicarbonat de sodiu. Pentru fiecare 120 grame este nevoie de 10-15 picături de ulei esenţial. Pune totul într-o caserolă şi amesteca foarte bine. După ce ai preparat acest balsam natural pentru rufe, adaugă 2-3 linguri direct în maşina de spălat, după ce ai pus hainele la curăţat. O să observi imediat rezultatele. Citește mai mult>>

