Marina Almășan a reacționat după ce a aflat că Georgică Cornu are o nouă iubită: "Mi-e milă de ea"

Marina Almășan a avut o primă reacție după ce a aflat că Georgică Cornu are o nouă iubită, la doar o lună de la despărțirea de ea, când vedeta mărturisea că distanța ar fi fost motivul acestei decizii.

"Ieri, când colegii din presă m-au sunat să-mi dea această veste (pe care, de altfel, o anticipam), m-am bucurat foarte tare, ba chiar am avut un sentiment de ușurare că Georgică si-a găsit atât de repede o nouă relație. Despărțirea noastră, deși previzibilă de câțiva ani, știu că l-a destabilizat o perioadă, dovadă și reacțiile răutăcioase pe care le-a avut ulterior, în presă, la adresa mea.

Dar, cum spuneam, am încercat să-l înțeleg, oferindu-i circumstanțe atenuante. Acum, sincer, mă bucur pentru el, mai ales că, văzând pozele ce mi-au fost arătate, persoana mi se pare că îi este mult mai potrivită decât i-am fost eu”, a spus Marina Almășan, pentru Click!.

"Mi-e milă puțin de cealaltă persoană"

"Faptul, însă, că eu continui să primesc zilnic declarații de dragoste și de împacare din partea lui, mi-este ceva mai greu să-l înțeleg. Chiar mi-e milă puțin de cealaltă persoană, de situația în care se află.

Desigur, nu voi da curs tuturor acestor avansuri. E o strategie a lui pe care, repet, n-o pricep. Ba, dimpotrivă, voi încerca să-l ajut, chiar și indirect - adică rămânând pe poziții - să-și asume noua relație și să o finalizeze în direcția în care simte s-o facă. În rest, nimic spectaculos: e un bărbat singur, care și-a găsit o femeie”, a mai declarat Marina Almășan.

Sursa foto: Facebook Georgică Cornu

"Ai stat 12 ani cu o persoană și acum ți-ai adus aminte de nepotriviri?"

După ce Marina Almășan a anunțat că relația dintre ea și omul de afaceri timișorean s-a terminat, acesta a venit cu un mesaj în spațiul public.

"Dragi prieteni, am promis că voi spune câteva cuvinte despre acțiunea iubitei mele (foste…) Marina Almășan. Iată câteva! Acțiuni de acest gen Marina a mai făcut, am înțeles că așa este obiceiul ei! A revenit! Niciodată nu am fost de acord cu ieșirea în presă, trebuia să știe că acest lucru nu o ajută!

Ai stat 12 ani cu o persoană - a se vedea imaginile și laudele relației făcute chiar de Marina - și acum ți-ai adus aminte de nepotriviri? Când Marina a început relația cu mine, nu mai era cu Socaciu decât în acte. Cum să vorbești atât de mult despre o persoană care a pus DIICOT-ul să-mi facă dosare pentru care am tras până astăzi? Îți mai aduci aminte, Marina? Da, am crezut că relația noastră e solidă și că, atunci când voi finaliza dosarele făcute de prietenii lui Socaciu, voi veni la București, așa cum stabiliserăm!

Sursa foto: Facebook Georgică Cornu

Ce ai riscat, Marina? Tu sau eu? Venirile mele la București au fost întrerupte de Marina ca și acum! Hai să spunem adevărul, Marina! Ce prieten mai pot găsi în Marina? Ce am fost 12 ani? Dacă-mi este recunoscătoare pentru cei 12 ani, pentru ce mă condamnă? Eu pentru ce să-i fiu recunoscător?

Cred că a greșit - omul e supus greșelii. Nu cred că mai are 12 ani să stea cu un bărbat și să constate ca au fost anumite nepotriviri. Marina, cred că mai ușor este să discutăm, să vedem ce putem corecta și să mergem frumos înainte, decât să pornim de la zero”, a scris Georgică Cornu, după despărțire, pe rețelele sociale, potrivit click.ro.

