Niveluri record de gaze cu efect de seră: Criza climatică se agravează

Oamenii de știință americani au confirmat că nivelurile celor mai importante trei gaze cu efect de seră au atins noi maxime în ultimul an, accentuând gravitatea crizei climatice cu care ne confruntăm.

Concentrația globală de dioxid de carbon (CO2), principalul gaz cu efect de seră emis din activități umane, a crescut în 2023 la o medie de 419 părți pe milion. Totodată, metanul, un gaz puternic dar cu acțiune mai scurtă în atmosferă, a atins 1922 părți pe miliard. Oxidul de azot (N2O), al treilea contributor major produs de om, a urcat ușor la 336 părți pe miliard. Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) din SUA, creșterile nu ating chiar recordurile din ultimii ani, dar reprezintă o schimbare majoră a compoziției atmosferei chiar și față de acum un deceniu, relatează The Guardian.

Prin arderea combustibililor fosili, agricultura intensivă și defrișări, nivelul de CO2 este cu 50% mai ridicat decât în era pre-industrială. Metanul, provenit din foraje petroliere, creșterea animalelor și alte surse, a crescut și mai dramatic în ultimul timp, înregistrând concentrații cu 160% mai mari decât în vremurile pre-industriale, conform NOAA.

Această tendință îngrijorătoare este cauzată de consumul continuu de combustibili fosili și de incendiile de vegetație, care emit cantități uriașe de carbon în atmosferă. Creșterea oxidului de azot se atribuie fertilizării pe scară largă și agriculturii intensive.

"Aceste cifre arată că avem mult de lucru pentru a reduce semnificativ gazele cu efect de seră care se acumulează periculos," a declarat Vanda Grubišić, directorul laboratorului global de monitorizare al NOAA.

Prezența acestor gaze duce la creșterea temperaturilor globale (anul trecut a fost cel mai fierbinte înregistrat vreodată), accelerând fenomene adverse precum inundații, secete, valuri de căldură și incendii devastatoare.

Nivelul de CO2 actual este comparabil cu cel de acum 4 milioane de ani, când nivelul mării era cu 23 de metri mai ridicat, temperaturile extreme, iar zone arctice erau acoperite de păduri. Din cauza decalajului dintre emisiile de CO2 și efectele lor, plus faptul că rămân sute de ani în atmosferă, criza climatică are o durată enormă. Experții avertizează că e nevoie urgent de reducerea drastică a emisiilor până la zero net, și ulterior eliminarea carbonului din atmosferă pentru a limita creșterea catastrofală a temperaturilor.

