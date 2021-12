Nicușor Dan, ședință extraordinară CGMB. Bădulescu: Noi ne-am retras!

Primarul General, Nicuşor Dan, a convocat ședinţa extraordinară a Consiliului General al Muncipiului Bucureşti, astăzi, 27 decembrie, începând cu ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Într-o intervenție la Antena 3, consilierul general Aurelian Bădulescu, ales PSD, a precizat că echipa Partidului Social Democrat s-a retras din ședință:

„Ceea ce se întâmplă astăzi este rezultatul efortului nostru, care am țipat și am explicat că bugetul pe care acest domn l-a propus Bucureștiului este unul care nu reprezintă adevăratele nevoi. Referitor la instalația despre care e vorba, vreau să vă spun că prețul ei este unul gigantic pentru o astfel de lucrare, doar că nimeni nu vrea să înțeleagă faptul că acest domn deja trebuie să se pună la picioarele grupurilor de interese (...).

Singurul argument al domniei sale a fost pentru că i-a spus domul premier Ciucă. Alte argumente de ordin tehnic, cum a ajuns la ceastă sumă, nu a reușit să ne dea. Dânsul a uitat să mai urmeze și pașii legali. (...)

În al treilea rând, referitor la tramvaie, în loc să plătească banii pe care i-a dat conform contractului, a preferat să facă niște întârzieri de plată pentru a exista niște penalități. Aceste penalități se traduc în sume foarte mari de bani care se duc la firma care a câștigat această licitație. Preferă să plătească penalități, într-un fel artificial și josnic, și să crească prețul de achiziție al tramvaielor“, a spus Bădulescu.

Jurnalista Berta Popescu l-a întrebat despre ședința de la PMB.

„Noi ne-am retras“, a precizat Aurelian Bădulescu.

Ulterior, jurnalista Berta Popescu l-a întrebat pe consilier dacă i se cer explicații lui Nicușor Dan.

„Singura explicație este de ce este lăsat acest domn să nenorocească acest oraș?“, a conchis Bădulescu.

Proiectul privind construirea unei instalaţii de oxigen la spitalul modular din Pipera, retras de pe ordinea de zi

Proiectul care viza alocarea a 12 milioane de lei pentru construirea unei instalaţii de oxigen la spitalul modular din Pipera a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de luni, după ce consilierii USR au criticat această iniţiativă propusă de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.



"V-am făcut propuneri de-a lungul anului de a găsi un spaţiu în care să construim un spital pe care să-l proiectăm de la capăt ca spital modular. Am înţeles că există constrângeri financiare. De asemenea, nu am văzut nici din partea prim-ministrului, nici din partea comandantului acţiunii nicio hârtie ataşată proiectului de a operaţionaliza o instalaţie de oxigen în acel spaţiu neconform. Dacă prim-ministrul sau dacă comandantul acţiunii îşi asumă să construiască o instalaţie de oxigen într-un spaţiu care nu poate fi numit spital, nici măcar de campanie, să preia dânşii responsabilitatea pentru o asemenea construcţie, pe care noi nu o susţinem", a precizat consilierul USR Horia Tomescu.



În urma poziţiei exprimate de reprezentantul USR, Nicuşor Dan a decis retragerea proiectului de pe ordinea de zi.



El precizase, la începutul şedinţei, că soluţia cea mai rapidă pentru a întâmpina valul cinci de pandemie este aceea a construirii unui spital modular în Pipera, pentru că va fi necesar ca paturile să fie prevăzute cu instalaţie de oxigen, menţionând că realizarea acestui proiect este o solicitare a Guvernului, "chiar a prim-ministrului".



"Urmează valul cinci, o să fie un necesar pentru paturi care să aibă instalaţie de oxigen şi soluţia cea mai rapidă este acest spital modular din Pipera. Am avut o discuţie cu proiectanţi (...). Este o solicitare expresă a Guvernului, chiar a prim-ministrului, ca în cel mai scurt timp să asigurăm paturile cu oxigen. Am mai avut această discuţie în urmă cu două sau trei luni, atunci am avut o discuţie a consilierilor generali cu echipa de proiectanţi a companiei municipale Trust de Clădiri Metropolitane, ei au spus că nu îşi asumă instalarea unei instalaţii de oxigen. Între timp, însă, Spitalul Militar Central, care are în subordine acel spital provizoriu ROL 2, a reuşit, pe o structură similară, să pună instalaţie de oxigen, au lucrat cu una din cele mai mari companii de furnizare a oxigenului medical LINDE şi cred că dacă ei au reuşit lucrul acesta cu o companie asupra căreia nu există nicio suspiciune că nu ar face lucrurile profesionist, trebui să încercăm şi noi să facem acest lucru, în perspectiva valului cinci", preciza Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Proiectele de la ședința extraordinară a CGMB

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 171/31.05.2013 și privind achiziționarea de către Consiliul General al Municipiului București a unor servicii de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică

Inițiator – Consilieri generali

Comisii:

- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

- Comisia juridică și de disciplină

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului București pe anul 2021

Inițiator – Primarul General al Municipiului București

Comisii:

- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

- Comisia juridică și de disciplină



3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiului București, pentru anul 2022

Inițiator – Primarul General al Municipiului București

Comisii:

- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

- Comisia juridică și de disciplină



4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării instalației de oxigen medicinal în cadrul unității modulare Pipera - secție exterioară a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș” București

Inițiator – Primarul General al Municipiului București

Comisii:

- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

- Comisia de sănătate, sport și protecție socială

- Comisia juridică și de disciplină

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News