Nicuşor Dan: Peste 700 de paturi destinate pacienților COVID-19 în 12 spitale administrate de PMB

Un număr total de 712 paturi din 12 spitale administrate de municipalitate sunt destinate pacienţilor bolnavi de COVID-19, a transmis, joi, primarul general, Nicuşor Dan.



"Primăria Capitalei şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti fac în continuare eforturi pentru asigurarea bazei logistice necesare tratării pacienţilor COVID-19. 12 dintre cele 19 spitale din subordinea Primăriei Capitalei sunt în acest moment folosite pentru tratarea cazurilor de COVID-19, cu un număr total de 712 paturi pentru aceşti pacienţi. Dintre paturile existente, 40 sunt la Terapie Intensivă, iar până la sfârşitul săptămânii se vor adăuga încă 14 paturi de Terapie Intensivă şi 28 intermediare", a scris Nicuşor Dan, pe Facebook.



În ceea ce priveşte testarea pentru COVID-19, autorităţile locale au primit 20 de maşini de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă care vor beneficia de personal medical detaşat de la ASSMB "pentru a face testele pe teren, acolo unde e necesar", a menţionat edilul general.



"Măsurile personale de protecţie împotriva COVID-19 rămân în continuare foarte importante şi constituie un ajutor esenţial pentru medicii şi cadrele medicale care luptă să salveze pacienţii. Să ne protejăm cât putem mai bine, ca să nu supraaglomerăm spitalele şi să trecem cu pierderi minime peste valul patru al pandemiei", a precizat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Cîțu cere mai multă implicare, în criza de Covid-19, de la Nicușor Dan

Florin Cîțu a cerut mai mult implicare din partea Primăriei Capitalei:

„Un alt front pe care trebuie să-l folosim și care văd că nu funcționează încă, dar care trebuie să funcționeze, este cel al spitalelor din subordinea Primăriei Capitalei. Vreau mai multă implicare din partea Primăriei Capitalei și vreau și o situație în orele următoare, să vedem cum e implicată Primăria Capitalei și spitalele pe care le are în subordine în acest val patru.

Nu toate spitalele aparțin de Ministerul Sănătății și trebuie să înțelegem că nu e vorba de spitalul instituției x sau y, ci de spitalele unde tratăm pacienți. Nu vreau să mai avem aceste discuții, au mai fost în iarnă, nu vreau să ajungem la aceste discuții. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru“, a precizat, în conferința de presă, premierul Florin Cîțu.

Cîţu: O să cer o anchetă pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul 4

Florin Cîţu a anunţat că va cere efectuarea unei anchete pentru a afla cum s-au pregătit cei responsabili pentru pregătirea acţiunii în valul 4 al pandemiei.

„În primul rând o să cer o anchetă/analiză, pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul 4. Ştiam că vine valul 4, eu am spus după ce s-a terminat valul 3 că nu vreau să se reducă numărul de paturi din secţiile ATI pentru Covid. Am spus foarte clar să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde şi să se răspundă foarte rapid. Aş vrea să aflu cum a fost pregătit de către Ministerul Sănătăţii acest val 4 şi să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont va fi responsabil pentru asta.

Discuţia pe care o voi avea astăzi despre aceste paturi va fi cu cei de la DSP, cu managerii de spitale, pentru că este vorba şi de detaşarea personalului, nu doar de a creşte numărul de paturi ATI“, a declarat, marţi, la Sinaia, premierul Florin Cîţu.