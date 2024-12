Nick Kyrgios, o nouă reacție împotriva lui Sinner, înainte de ATP 250 Brisbane: Dezgustător pentru sportul nostru. Este oribil de privit

Citește și: Nick Kyrgios, mai devreme pe teren decât anunțase inițial: Obiectivul meu acum, un titlu de Grand Slam

Nick Kyrgios, 29 de ani, fost număr 13 mondial, va reveni în circuit după o pauză de mai bine de 18 luni, iar turneul la care va participa este ATP 250 Brisbane, care va avea loc în perioada 29 decembrie 2024 - 5 ianuarie 2025.

În ultima vreme, Kyrgios, deși departe de terenul de tenis, nu a stat departe de lumea tenisului, fiind unul dintre sportivii care a vorbit despre dopaj, declarându-se ”dezgustat” de faptul că ambii lideri ai tenisului mondial au fost depistați pozitiv, iar situația a pus acest sport într-o lumină proastă.

”Niciodată, în toată viața mea, n-aș încerca să mă dopez în acest sport. Asta înseamnă ceva, vreau să spun, mai ales trecând printr-o accidentare ca cea prin care am trecut eu, evident că există lucruri care mi-ar fi putut grăbi vindecarea, să mă ajute să revin la nivelul optim, să-mi ajute recuperarea.

Sunt atât de multe lucruri care sunt interzise în sportul nostru și pe care aș fi putut să le fac pentru a mă întoarce mai repede. Am pierdut doi ani de sport într-o perioadă în care eram pe val, practic aveam 28 de ani, concuram la Wimbledon, US Open... Am avut o accidentare în care aș fi putut face lucruri ca să mă întorc. Doar că nu aș fi fost cine sunt. Eu sunt mereu împotriva acestor lucruri.

Când oamenii spun că eu sunt lipsit de respect față de sport, cred că cineva de genul ăsta, care a încercat să înșele procesul și, de fapt, nu a câștigat complet pe meritul său, este cel lipsit de respect, în opinia mea.

Dar trebuie să fiu deschis cu privire la asta pentru că nu cred că sunt destui oameni care vorbesc despre acest lucru. Cred că oamenii încearcă să treacă lucruri cu vedere și mă refer la cantitate și toate astea. Ok, este numărul 1 în lume și este un tenismen uimitor. Nu am spus niciodată că nu ar fi așa. Cred doar că tratamentul trebuie să fie corect pentru toată lumea. Cred că această situație a fost gestionată îngrozitor în sportul nostru. Ambii lideri mondiali să fie depistați pozitiv este dezgustător pentru sportul nostru. Este oribil de privit.

Este despre integritatea tenisului și toată lumea o știe, dar nimeni nu vrea să vorbească despre asta, este îngrozitor. Nu e în regulă, dar știu că oamenilor nu le place când vorbesc despre astfel de lucruri. Pentru un copil care a crescut jucând tenis, mi-a plăcut competiția, mi-a plăcut să joc. Pot deveni emoțional, pot arunca o rachetă, dar asta nu este nimic în comparație cu înșelatul și consumul de medicamente care îmbunătățesc performanța. Asta e ridicol din punctul meu de vedere și n-am de gând să tac cu privire la asta”, a declarat Nick Kyrgios, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Brisbane.

Nick Kyrgios insists the doping cases involving Jannik Sinner and Iga Swiatek were "handled horrifically". pic.twitter.com/Oa2gyewG9E — Eurosport (@eurosport) December 29, 2024

Citește și: Djokovic critică dublul standard în cazurile de dopaj: Am avut cazurile Halep şi Swiatek în WTA, nu este o imagine bună pentru sportul nostru

Kyrgios și Djokovic, parteneri la dublu

Principalul favorit pe tabloul de simplu este sârbul Novak Djokovic, locul 7 ATP, care în turul inaugural se va confrunta cu australianul Rinky Hijikata, locul 73 ATP, beneficiarul unui wild-card.

Nick Kyrgios va juca împotriva francezului Giovanni Mpetshi Perricard, locul 31 ATP.

În proba de dublu, Kyrgios și Djokovic vor face pereche, iar în primul tur îi vor avea ca adversari pe Alexander Erler (Austria) și Andreas Mies (Germania).

Citește și: Anca Todoni și Ana Bogdan, calificate pe tabloul principal de la WTA 500 Brisbane

