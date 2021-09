Moţiunea de cenzură, citită în Parlament fără prezenţa premierului Cîţu. Marcel Ciolacu, mesaj pentru social-democraţi

Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc de la ora 14.00 și va fi prezentată moţiunea de cenzură a PSD, în absența premierului.

Florin Cîțu va fi prezent la momentul deschiderii traficului pe Pasajul Mogoșoaia, împreună cu ministrul interimar al Transpoturilor, Dan Vîlceanu.

Moțiunea de cenzură va fi dezbătută și votată pe 5 octombrie. USR și AUR au anunțat că o vot vota.

Marcel Ciolacu le-a cerut parlamentarilor PSD să evite adunările publice cu multe persoane și evenimentele care pot fi amânate pentru a nu se îmbolnăvi de COVID-19, în contextul în care marți trebuie să fie prezenți în Parlament pentru a vota moțiunea de cenzură, scrie Mediafax.

Îşi dă Cîţu demisia?

Florin Cîțu a fost întrebat dacă o demisie a sa ar stinge conflictul politic și guvernamental.

„Nu! Ar fi un gest iresponsabil. Nu ar stinge niciun conflict, ar însemna să lăsăm România fără Guvern, ar însemna ca PNL să își dea propriul guvern jos, ceea ce nu o să facem niciodată. Eu niciodată nu îi voi lăsa pe români fără guvern”, a răspuns Florin Cîțu.

Premierul Florin Cîțu a anunțat că va negocia pentru susținerea Guvernului pe care-l conduce. „Vom vorbi doar cu parlamentarii responsabili”, a precizat Cîțu.

Premierul a fost întrebat despre strategia pe care o va adopta în timpul dezbaterilor despre moțiunea de cenzură depusă de PSD.

„Nu pot să vă dezvălui strategia pentru a câștiga un război, sunt multe lucruri de făcut, nu ne permitem nicio zi fără Guvern”, a declarat Florin Cîțu.

Totuși, premierul a dezvăluit faptul că va negocia cu toți parlamentarii care sunt „responsabili”, indiferent de partidul din care fac parte.

USR-PLUS votează moţiunea

Moțiunea de cenzură a PSD are șanse foarte mari să treacă, dacă social-democrații o și votează, declară Dan Barna. El afirmă că USR va vota „pentru”.

„În politică, obiectivul politic este cel determinant, nu instrumentul. Noi am spus foarte clar, din momentul în care premierul Florin Cîțu a decis să ne împingă afară din coaliție, am spus că acest premier nu mai are susținerea USR PLUS. Am fost consecvenți în toată această perioadă, suntem singurii care nu s-au sucit, nu au spus că ba votăm, ba nu votăm, ba că îl susținem pe premier, ba că nu îl susținem, cum face PSD de aproape o lună și jumătate”, spune la RFI Dan Barna.