Momentul în care toți aplaudau, dar lui Teodorovici i-a căzut cerul în cap. Replică tăioasă. ”De acolo mi se trag foarte multe”

Starea economiei din România este văzută de Eugen Teodorovoci ”foarte proastă”. El anticipează că ”va fi din ce în ce mai neatrăgătoare pentru investiții”.

În cadrul interviului, în contextul crizei energetice, politicianul a amintit un moment din cariera sa politică, unul de la care i s-ar trage tot ce a urmat rău pentru el pe scena politică, după cum afirmă că umblă vorba.

”În 2019, la New York, când s-a semnat un memorandum cu partea americană pentru energie, la masă fiind secretul de stat american, Perry (n.r. Rick Perry), și, pe partea cealaltă a mesei, erau doamna prim-ministru, Viorica Dăncilă, doamna ministru Ramona Mănescu, domnul ambasador Maior, domnul Valeca și eram și eu. Și domnul Perry spune așa, foarte încântat, după semnarea memorandumului, că este o zi istorică pentru România. În momentul acela, s-a uitat la mine și a văzut că eram puțin altfel decât cei de la masă - fericiți nevoie mare- și i-am spus: Da, domnule secretar de stat, eu sunt Eugen Teodorovici, ministru de Finanțe al României, și nu înțeleg încă de ce este doar pentru România o zi istorică. S-a blocat, s-a întors... după care am auzit tot felul de ”istorii” că de acolo mi se trag foarte multe. De ce? Pentru că am susținut să se spună - măcar din bun simț pentru noi toți - că este o zi istorică pentru ambele state, pentru că eu dădeam, ca țară...” a afirmat Eugen Teodorovici.

Suspendat din PSD când a obținut o funcție incompatibilă cu rolul politic, Eugen Teodorovici a anunțat, în cadrul aceleiași emisiuni, că va candida în 2024 la două alegeri: locale și/sau prezidențiale.

”Mi-am asumat public acest lucru, nu sunt în niciun partid, dar cred că 2024 va fi un moment foarte bun pentru reîntoarcerea în politică, când voi avea, sper, în spate partidul românilor”, a afirmat politicianul. El a continuat prin a precizat că ”pot candida la toate, dar cu siguranță la două dintre ele nu: europarlamentarele și parlamentarele.” Astfel, au rămas prezidențialele și localele pe agenda lui Eugen Teodorovici.

