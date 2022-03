Mobila de bucătărie de calitate, ca sarea în bucate (P)

Mobila de bucătărie

Bucătăria trebuie mobilată astfel încât să ușureze prepararea mâncării, prin asigurarea unei economii optime a mișcării între diversele compartimente, producătorii cu experiență respectând, indiferent de forma sau dimensiunea mobilei de bucătărie, așa-numitul „triunghi de lucru”. Rolul acestuia este de a eficientiza spațiul, fiind format din cele trei zone principale dintr-o bucătărie: de depozitare (frigider), de curățare (chiuvetă) și de preparare (plita). Dar dincolo de modul în care e configurată, contează calitatea materialelor din care e creată mobila de bucătărie, caracteristica principală a acesteia fiind durabilitatea, cu atât mai importantă cu cât fiecare element este supus unor mari fluctuații de temperatură, umezeală și uzură mecanică.

La ce să fii atent când cumperi mobilă de bucătărie

Atunci când îți alegi mobila de bucătărie, asigură-te că fronturile sunt de cea mai bună calitate, preferabil din MDF, acestea putând fi înfoliate, vopsite sau chiar furniruite, acoperite cu o placă subțire de lemn masiv de esență superioară, ce conferă protecție și o frumusețe naturală. De asemenea, este important ca mobila să se integreze în stilul casei, pentru că bucătăria nu este un spațiu izolat, rezervat doar pentru gătit, ci și pentru socializare, putând satisface pofta de noutăți a musafirilor la fel de bine ca pofta pentru mâncare. Și când stai în ea la șuetă, mai amestecând într-un vas, mai dând glas la ce ai pe suflet, trebuie să-ți facă plăcere s-o privești, pentru că plăcerea aceasta se va regăsi și în ceea ce gătești.

Apoi, nu uita de blat, fără de care mobila de bucătărie ar fi mai mult de decor. Această suprafață de lucru trebuie să ofere rezistența necesară pentru a suporta o mare greutate și acțiuni mecanice deloc delicate, oale, vase, cuțite, cu mai multă sau mai puțină grijă mânuite. De asemenea, trebuie să reziste la variații termice și de umezeală ridicate.Mobila de bucătărie de la Natürlich are blaturi de lucru postforming, un laminat decorativ HPL, foarte rezistent, îmbrăcând o placă de PAL. Calitatea materialelor asigură curățarea ușoară și întreținerea nepretențioasă, suprafețele noastre de lucru fiind întărite în partea din față cu o placă de fibre lemnoase cu densitate înaltă, iar sub cantul profilat am aplicat o fâșie specială de silicon, pentru a proteja blaturile împotriva infiltrației apei. Nu în ultimul rând, nu te limita doar la aspectul funcțional, cel vizual fiind la fel de important, deoarece blatul trebuie să lege în mod unitar planurile superior și inferior ale mobilei. Lemnul și piatra sunt cele două daruri al naturii care în bucătăriile Natürlich își desăvârșesc menirea de a fi admirate pentru cele mai nobile calități.

Panoul antistropire este un alt element esențial al unui mobilier superior, legând ca un brâu mijlocul mobilei de bucătărie, pentru a proteja atât peretele, cât și partea din spatele corpurilor suspendate. Alături de blat, acest element duce greul luptei în bucătărie, fiind supus permanent acțiunii directe a apei, căldurii și umidității. Datorită proprietăților excelente, în mobila de bucătărie de la Natürlich am integrat panouri fabricate din HPL decorativ cu rezistență crescută, presat pe o placă de PAL, durabile și ușor de întreținut. În plus, ne dorim ca panourile antistropire să și arate foarte bine, astfel că am creat modele care pot fi integrate în combinații creative de bucătării cu ușurință personalizate.

Nu minimaliza nici importanța mânerelor și a balamalelor. Deși par elemente secundare, acestea au un impact direct asupra gradului de funcționalitate a mobilei de bucătărie. Un mâner greu de curățat de depunerile de grăsime sau o ușă care scârțâie ori nu se mai închide corespunzător îți vor tranforma bucătăria dintr-un spațiu prietenos, în unul cu mâner permanent lipicios sau care te „ceartă” de fiecare dată când deschizi o ușă. De aceea atât mânerele, cât și balamalele trebuie să se comporte optim în condițiile variabile de umiditate și temperatură din orice bucătărie.

Am luat în considerare toate aceste aspecte atunci când am creat mobilier pentru bucătării încăpător, durabil și ușor de întreținut, care se muleaza perfect pe spațiul disponibil din orice locuință. Și care, pe lângă înaltul grad de funcționalitate, aduce și un plus de creativitate, deoarece la Natürlich știm că felul în care e mobilată o bucătărie influențează percepția asupra a ceea ce ajunge în farfurie.

