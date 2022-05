Mircea Coșea, despre introducerea unor noi taxe și impozite: Populația este într-o stare de SUFERINȚĂ economică acută. E foarte GRAV

Economistul Mircea Coșea susține că România nu este în momentul în care își poate permite introducerea unor noi taxe și impozite, iar economia ar trebui să fie orientată acum spre satisfacerea nevoilor populației.

"Problema se complică pentru că discutăm nu numai din punct de vedere economic, discutăm și din punct de vedere politic și social pentru că suntem în criză. Dacă aveam o economie normală care să nu aibă niciun atac din partea acestor crize atunci sigur că în manualele de economie scrie foarte clar: Pentru echilibrarea bugetară trebuie să mărești impozitele și taxele în momentul în care nu poți să faci economii. Și atunci sigur că ceea ce spune Banca Națională, mai apăsat decât Consiliul Fiscal, dacă citiți nota Consiliului Fiscal e mai echilibrată, e mai soft ca să spunem așa, dar această indicație că ar trebui să mărim impozitele și taxele din punct de vedere teoretic este absolut corect, dar eu am altă părere aici.

Mircea Coșea: Suntem o economie cu resurse limitate

Noi ne aflăm într-o situație care nu are nimic de a face cu corectitudinea și cu normalitatea. Ne aflăm într-o situație de criză în care economia nu se ocupă doar cu niște calcule, cu niște schimbări macroeconomice sau cu niște redistribuiri de venituri, se ocupă în principal, conform definiției de acum 300 și ceva de ani cu satisfacerea nevoilor populației în condițiile în care resursele sunt mai limitate. Deci economia trebuie să caute căile pentru a satisface populația atunci când resursele sunt limitate.

Noi suntem o economie cu resurse limitate. Populația României, în momentul de față, după părerea mea, nu mai poate fi supusă acum unei presiuni suplimentare prin impozite și taxe noi. Deja suntem la o limită la cer trebuie să ne îngrijorăm foarte mult în legătură cu stabilitatea socială a acestei țări, cu situația de supraviețuire ai unor categorii importante ale populației.

"Populația este într-o stare de suferință economică acută"

Când ai un semnal de la UE conform căruia rata de dezvoltare a României în acest an este mai mică decât cea care ne-o programasem noi, mult mai mică, la jumătate, când ai o inflație care crește în permanență, când puterea de cumpărare conform unor date a scăzut cu 25% până la 40%, depinde de categorii, înseamnă că populația este într-o stare de suferință economică acută. E foarte grav și în condițiile astea nu este indicat să pui acum impozite și taxe în plus doar pentru a-și îndeplini niște teoreme economice, de altfel corecte, dar aplicabile din punct de vedere politic.", a declarat Mircea Coșea la Realitatea Plus.

