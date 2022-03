Mircea Badea, după decizia în cazul lui Traian Băsescu: Sunt dator față de mine să fac treaba asta

Amintim că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a respins, miercuri, recursul lui Traian Băsescu la decizia Curţii de Apel Bucureşti, care hotărâse în 2019 că fostul preşedinte al României a fost colaborator al Securităţii.

„Începem cu ceva ce trebuie să fac, trebuie să fac față de mine, sunt dator față de mine să fac treaba asta, și este foarte important pentru mine. A ieșit verdictul de la Înalta Curte de Casație și Justiție că Băsescu. Cu toată dragostea vă spun, vă reamintesc poate, cine știe, m-ați mai văzut pe planeta asta, că m-am ocupat cam zece ani de Traian Băsescu. Nu singur, ci împreună cu niște oameni, foarte puțini la număr, și absolut tot ce am spus despre Traian Băsescu, cu argumente la vremea respectivă, s-a demonstrat a fi adevărat”, a spus Mircea Badea.

„Eu nu am nevoie de verdictul ÎCCJ”, a mai spus Mircea Badea la începutul emisiunii „În gura presei” de la Antena 3.

Băsescu, după hotărârea ÎCCJ: Am luat notă de decizie. Voi face demersurile legale la CEDO

Fostul preşedinte Traian Băsescu a spus, după decizia ÎCCJ privind colaborarea sa cu Securitatea, că a luat notă de decizie, anunţând că va face demersurile legale la CEDO.

„Am luat notă de decizia ÎCCJ pe care nu o voi comenta public, aşa cum am procedat de-a lungul întregului proces. Voi face demersurile legale la CEDO", a scris pe Facebook Traian Băsescu.

Mircea Badea a spus că vrea să plece din România.

În contextul tensiunilor de la granița țării, realizatorul TV a spus că ar pleca din România, dar doar pe timp de pace.

„Dacă începe războiul, eu sunt primul care se duce și, în niciun caz, din patriotism. Vreau să plec din România, absolut! Nu am ce să caut aici, nu am nicio treabă aici. Din varii motive, nu am fost capabil să o fac. Dar aș pleca din România, dacă este pace, nu dacă vrea Vladimir Putin să mă determine să plec. Dacă vrea Vladimir Putin pe mine, cetățean român, să mă determine să plec, nu plec. Dar nu din patriotism, ci de al dracu'! Dacă vine războiul, asta e, mă duc”, a zis Mircea Badea, la Antena 3, în emisiunea „În gura presei”.

