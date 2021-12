Ministrul Florin Roman a demisionat din Guvern: Domnule Cioloș, ne vedem în instanță / Răspunsul liderului USR

Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Florin Roman, a transmis primul mesaj după demisie. Liberalul a spus că atacurile din ultima perioadă ar fi fost instrumentate de Dacian Cioloș, motiv pentru care îl va chema în instanță. Interimatul ar urma să fie asigurat de Virgil Popescu, potrivit unor surse.

„Ați învins! Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV. Plec din funcția de ministru cu fruntea sus!”, a mai zis Florin Roman.

Vedeți, în rândurile de mai jos, mesajul integral:

„Am înaintat azi demisia din funcția de ministru, mulțumind premierului și echipei guvernamentale. Când albul devine negru, când orice vorba îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal sa afecteze activitatea Executivului. Cu cel care a coordonat tema și atacul, dl Dacian Cioloș ne vedem in instanța. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanța sau comisie sa dea un verdict. In rest, celor care au pus ochii pe cele 2 miliarde de euro pentru “conectarea” in regim de monopol la digitalizare, va spun un singur lucru: Ați învins! Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV. Plec din funcția de ministru cu fruntea sus! Așa sa îmi ajute Dumnezeu!”, a transmis Florin Roman.

Ministrul a publicat câteva fotografii cu diplomele pe care le-a obținut după scandalurile din ultimele zle:

Răspunsul lui Dacian Cioloș:

„Florin Roman nu este o victimă. Florin Roman este un exponent al clasei politice românești care a distrus ce avea România mai bun. Oamenii ca el, care nu aveau calificările necesare, care au mințit și au făcut din impostură o valoare supremă, i-au îndepărtat pe cei competenți și cinstiți din politică. Demisia lui e un act necesar pe care mulți alți colegi de-ai lui ar trebui să-l urmeze. Faptul că e supărat pe mine că l-am demascat e dovada că acești oameni nu mai trebuie păstrați în politică. Amenințarea cu tribunalul e și ea ridicolă și nu mă impresionează. Știu că cei ca el se tem de justiție și cred că prezența în sala de judecată le dă palpitații. Drum bun, domnule Florin Roman, și sper ca și ceilalți colegi de aceeași factură ca dumneavoastră să vă însoțească pe drumul demisiei”.

------

Amintim că marți seară, DC News transmitea, pe surse, că premierul Nicolae Ciucă i-ar fi transmis un ultimatum ferm ministrului Digitalizării, Florin Roman, în scandalul de plagiat.

Funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării a venit cu mari pierderi de imagine la pachet pentru liberalul Florin Roman. El este acuzat de plagiat în lucrarea de disertație.

”Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect”

”Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul disertației, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate.” a explicat Florin Roman, pe Facebook. Vezi aici, pe larg, subiectul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News