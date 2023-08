Ministrul austriac Karner se opune extinderii spațiului Schengen pe motiv că nu funcționează. Tomac îl face mincinos: Ce uită să spună

”După acest refuz absurd al Austriei, repetat obsesiv în jurul unui argument fals, se impune ca România să-și schimbe radical abordarea în chestiunea Schengen. Ministrul de interne austriac, Gerhard Karner, susține că guvernul de la Viena se opune extinderii spațiului Schengen pentru că nu funcționează. Tot acest ministru mincinos uită să spună că exact în ședința în care a refuzat accesul României în spațiul Schengen, a votat pentru intrarea Croației în spațiul de liberă circulație al Uniunii Europene. Toată retorica oficialilor austrieci la adresa României este plină de falsuri. În acest moment, cer Guvernului României să se alăture procesului deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și împreună să sancționăm acest abuz de drept comis de un guvern iresponsabil condus de politicieni profund antieuropeni. 25 de guverne din zona Schengen consideră că România îndeplinește toate condițiile pentru a fi parte din acest spațiu, Comisia Europeană spune limpede că țara noastră îndeplinește toate condițiile, un singur guvern, cel de la Viena, blochează în mod absolut revoltător dreptul nostru de a ne bucura de liberă circulație. Nu mai țineți Europa divizată, dați jos hotarul, domnule Nehammer!” a scris europarlamentarul Eugen Tomac, pe Facebook.

”Sistemul Schengen, ca întreg, nu funcţionează”

Reacția sa vine după ce ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a declarat că nu consideră că o extindere a spațiului Schengen este "oportună" la momentul actual. El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută la Viena alături de omologul său român, Cătălin Predoiu, care este poziţia Austriei vizavi de extinderea spaţiului Schengen. ”Am formulat-o foarte clar cu 10 zile în urmă, când am avut tot aici o conferinţă de presă. Poziţia noastră este că sistemul Schengen, ca întreg, nu funcţionează, de aceea nu suntem deschişi pentru extinderea acestuia. Vedeţi şi dumneavoastră că sunt controale de frontieră între Germania şi Austria, între Austria şi Ungaria, între Austria şi Slovenia. În Germania s-a discutat despre control la frontiera cu Polonia. E un semnal clar că sistemul, ca întreg, nu funcţionează şi, de aceea, nu consider că o extindere este oportună la momentul actual", a declarat Karner, potrivit traducerii oficiale.



Conform acestuia, "în ceea ce priveşte returnările, sistemul Dublin are deficitele lui". "Vrem să abordăm aceste aspecte dintr-o perspectivă europeană", a completat ministrul Karner.

