Ministrul Angel Tîlvăr, întrevedere cu ambasadorul Israelului la București, Reuven Azar

”Ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, a avut miercuri, 7 august, la sediul MApN, o întrevedere oficială cu ambasadorul Statului Israel la București, Reuven Azar, cu prilejul încheierii mandatului acestuia în România. Cu această ocazie, ministrul Tîlvăr a mulțumit pentru dedicarea și profesionalismul cu care ambasadorul Azar a tratat relațiile de cooperare cu țara noastră în domeniul apărării.

Pe timpul întâlnirii au fost abordate teme privind stadiul actual și perspectivele cooperării bilaterale și multilaterale, precum și situația de securitate și provocările actuale la nivel internațional. În finalul discuțiilor, ambele părți au subliniat importanța continuării cooperării bilaterale și aprofundarea dialogului strategic în domeniul apărării, având în vedere volatilitatea situației de securitate la nivel global”, conform unui comunict al MApN.

Vezi și - Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, interviu la DC News înainte de final de mandat

Excelența Sa Reuven Azar a vorbit în cadrul unui interviu recent de la DC News și despre războiul din Gaza, ca urmare a atrocităților făcute de gruparea Hamas. Reuven Azar a fost chestionat, la DC News, de către jurnalistul Bogdan Chirieac, dacă vede vreo perspectivă astfel încât războiul din Gaza să se finalizeze vreodată.

"Cred că acesta este un efort continuu și vreau să fac o comparație. Dacă vă amintiți, în anul 2000, după ce am propus Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), condusă atunci de Arafat, să înființeze un stat palestinian pe 94% din vestul Gazei. Aceștia au refuzat și au lansat un război terorist împotriva Israelului, în care au fost uciși 1.000 de civili israelieni. Am ripostat și am recucerit orașele Iudeea și Samaria de la Autoritatea Palestiniană.

Ne-au trebuit aproximativ trei ani pentru a recâștiga controlul asupra situației și pentru a aduce stabilitatea fără atacuri sinucigașe. Aceasta este o luptă care nu se încheie într-o singură zi, deoarece Hamas este integrat în populație. Dacă vrem să creăm o cale clară pentru de-radicalizare și să construim o speranță pentru poporul palestinian să aibă o conducere diferită în Fâșia Gala, nu avem de ales decât să continuăm să luptăm împotriva Hamas", a spus Excelența Sa Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România.

Cât va mai dura acest război

De asemenea, Reuven Azar a subliniat faptul că această lupta va mai dura, pentru că Hamas a îndoctrinat populația palestiniană. Mai mult, el a spus faptul că Israelul nu va permite ca Hamas să se regrupeze și să recâștige din nou puterea în Gaza.

"Acesta lucru va dura din cauza motivelor pe care le-am menționat mai devreme, pentru că Hamas este integrată în populație. Hamas a îndoctrinat de fapt populația palestiniană în cei 17 ani în care au controlat Fâșia Gaza, după ce au luat cu forța Fâșia Gaza de la Fatah. Au îndoctrinat tinerii și este foarte greu să schimbi asta. Nu, nu mă amăgesc singur, nu există nicio forță în lume care să vină și să rezolve problemele pentru noi pentru că nicio altă forță internațională din niciun loc din lume nu va lupta împotriva Hamas pentru noi.

Asta nu se va întâmpla. Trebuie să înfruntăm realitatea", a mai spus Excelența Sa Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România. Citește continuarea aici!

Vezi interviul complet aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News