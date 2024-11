Mihai Covaliu (COSR), atenționare pentru federațiile fără rezultate la JO: Vor avea o perioadă mai grea. Să își regândească strategia

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a declarat, joi, în cadrul Forumului COSR de analiză a programului de pregătire, calificare și participare la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, că federațiile care nu și-au îndeplinit obiectivele vor avea o perioadă mai grea. De asemenea, Covaliu a menționat că este nevoie de schimbare acolo unde lucrurile nu au mers bine.



”Fără să fiu modest, așa cum sunt de obicei, știam că ediția Jocurilor Olimpice de la Paris va fi una reușită. Pentru că am făcut un lucru foarte simplu, am făcut ceea ce trebuia, adică am muncit. Iar apoi au venit și rezultatele. Lecțiile de la Paris sunt încă vii în inima noastră și trebuie să învățăm din ele.

Mai exact, să nu mai repetăm greșelile care s-au făcut. Greșelile nu trebuie să fie mai mari decât ceea ce putem face noi bine. Dincolo de bucurii și dezamăgiri, Jocurile Olimpice de la Paris au însemnat o ediție în care România a intrat pe o curbă ascendentă pentru prima dată după 24 de ani și a obținut mai multe medalii decât la cea precedentă. și tot pentru prima oară, după 12 ani, numărul medaliilor de aur crește. Astfel se face că România a încheiat ediția de la Paris pe un onorant loc 23 în clasamentul pe medalii.

Cele 9 medalii au venit doar de la patru discipline, canotaj, înot, haltere și gimnastică. Dar Jocurile de la Paris s-au încheiat, iar acum trebuie să mergem înainte și să construim o strategie pentru Los Angeles 2028, precum și pentru Brisbane 2032. Însă trebuie să construim pe baze reale. Este nevoie de schimbare acolo unde lucrurile nu au mers așa cum ne-am dorit.

Federațiile care nu și-au îndeplinit obiectivele vor avea o perioadă mai grea în care vor trebui să își regândească strategia și să ne convingă că au făcut schimbările necesare care pot să le aducă din nou la acel nivel de finanțare care să le permită să facă performanță. Noi vom fi aici, le vom oferi suport și sper să fie receptive de data aceasta”, a spus președintele COSR.

Covaliu, solicitare importantă pentru mediul politic: Sportul, prioritate națională

La finalul forumului, întrebat când va putea România să egaleze performanța de la Sydney 2000, Covaliu a răspuns: ”E foarte dificil acum să ne gândim la 26 de medalii, pentru Sydney a fost o ediție de vârf care avea în spate un sistem care a lucrat pentru acel obiectiv. Și în primul rând vorbim aici despre faptul că statutul a susținut atunci sportul foarte, foarte mult, asta înainte de Sydney 2000. Lucru care se poate întâmpla din nou dacă vom avea parte de aceeași susținere. Și primul lucru pe care trebuie să îl facă mediul politic este să declare sportul prioritate națională”, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News