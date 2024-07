Serialele "The Bear", "Shogun" și "Baby Reindeer" domină lista nominalizărilor pentru premiile Emmy din acest an, care vor fi anunțate miercuri.

"The Bear" a captivat publicul cu o privire intensă și plină de evenimente în culisele bucătăriei unui restaurant din Chicago. Primul său sezon a câștigat deja șase premii Emmy, iar al doilea sezon continuă să impresioneze, rafinând rețeta de succes a show-ului. Transformarea magazinului original de sandvișuri într-un restaurant cu stele Michelin este doar unul dintre punctele culminante ale sezonului. Printre episoadele remarcabile se numără "Fishes", care urmărește dezastrul unui banchet de o oră al unei familii aflate în mijlocul unei psihodrame. Deși abordează teme grave precum doliul, dependența și moartea, "The Bear" este considerat o comedie. Cu al treilea sezon lansat recent în SUA, serialul se va confrunta cu rivali puternici precum "Hacks", "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building" și "Curb Your Enthusiasm".

Difuzat pe FX, deținut de Disney, "Shogun" transportă telespectatorii în Japonia secolului al XVII-lea. Bazat pe romanul istoric al lui James Clavell, serialul este favorit în categoriile dramatice. Povestea urmărește un marinar englez naufragiat în Japonia, care se implică în intrigile curții și luptele pentru putere ale shogunatului feudal. "Shogun" excelează în actorie, scenariu și regie, conform editorialistului Pete Hammond de la Deadline, și este de așteptat să domine și categoriile tehnice. Printre rivalii săi se numără ultimul sezon din "The Crown", despre familia regală britanică.

În categoria miniserialelor, "Baby Reindeer" a atins un statut fenomenal. În acest serial de pe Netflix, comediantul scoțian Richard Gadd povestește experiența sa cu o femeie cu tulburări psihice, care i-a transformat viața într-un coșmar. Serialul, bazat pe o poveste adevărată, a generat controverse, iar o britanică care ar fi inspirat personajul hărțuitoarei a dat în judecată Netflix pentru defăimare, cerând despăgubiri de 170 de milioane de dolari. Serialul va concura cu "Fargo", "True Detective", "Ripley" și "Lessons in Chemistry".

Cea mai recentă ceremonie Emmy a avut loc în ianuarie, din cauza grevelor care au afectat Hollywood-ul anul trecut. A 76-a ediție a premiilor Emmy, programată pentru 15 septembrie, va recompensa seriile difuzate între iunie 2023 și mai 2024, fără a include sezoanele noi lansate recent. Nominalizările vor fi anunțate miercuri, la Los Angeles, la ora 8:30 AM (3:30 PM GMT), iar alegătorii vor avea o lună pentru a viziona serialele nominalizate înainte de a-și exprima votul la jumătatea lunii august.

