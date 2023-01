Mesajul propagandiștilor ruși pentru Europa, de Anul Nou: „Vă place sau nu, Rusia se extinde”/ video

Jurnalista Julia Davis de la Daily Beast, a prezentat imagini de la televiziunea de stat a Moscovei, în cadrul cărora propagandiștii Kremlinului susțineau că Occidentul a încercat să „distrugă Rusia”, scrie Sky News.

În timpul emisiunii, un bărbat spune: „În cursul anului trecut, Occidentul a încercat să distrugă Rusia. Ei nu și-au dat seama că, în compoziția lumii, Rusia este structura de rezistență. Da, domnilor, fie că vă place sau nu, Rusia se extinde”.

Sărbătoarea specială de Anul Nou a inclus și o serie de spectacole muzicale, în timp ce publicul a fost văzut aplaudând, râzând și zâmbind.

During Russia's New Year special on state TV, they openly addressed the West to say, "Like it or not, Russia is enlarging!" The rest of the clip should give you a general idea as to the mood in the studio. pic.twitter.com/EcBxhEabS0