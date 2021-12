Mbappe, nou record în Ligue 1 după PSG - Monaco / video

PSG a învins-o pe AS Monaco, scor 2-0. Cel mai bine cotat fotbalist al planetei, Kylian Mbappe, a reușit să marcheze ambele goluri și a ajuns la borna 100 în Ligue 1.

Mbappe a ajuns la 100 de goluri înscrise în campionat pentru PSG, în 124 de meciuri. Starul francez este depășit în acest top de Cavani (138 de goluri) și Ibrahimovic (113 goluri).

PSG - Monaco, scor 2-0. Goluri Mbappe - video

Video: Kylian Mbappé Converts Penalty Kick to Open the Scoring Against Monaco https://t.co/uweyFvtACf — PSG Talk (@PSGTalk) December 12, 2021

În urma acestei victorii, Paris Saint-Germain şi-a păstrat avansul de 13 puncte în clasament faţă de Olympique Marseille, ocupanta locului secund, care s-a impus la rândul ei, cu 2-0, pe terenul formaţiei RC Strasbourg, prin golurile lui Bamba Dieng (62) şi Duje Caleta-Car (82).

Rezultate: Vineri FC Nantes - Racing Lens 3-2 Au marcat: Kolo Muani (49, 57), Moses Simon (90), respectiv David Da Costa (7), Kalimuendo-Muinga (15).

Sâmbătă Brest - Montpellier 0-4 Au marcat: Wahi (45+1), Mavididi (47), Sambia (60), Valere Germain (85). Stade Reims - AS Saint-Etienne 2-0 Au marcat: El Bilal Toure (23 - penalty), Mbuku (88).

Duminică Lille OSC - Olympique Lyon 0-0 FC Metz - Lorient 4-1 Au marcat: Pape Sarr (5), Jenz (9 - autogol), Boulaya (19), Niane (79), respectiv Jenz (69). Rennes - OGC Nice 1-2 Au marcat: Bourigeaud (59), respectiv Dolberg (19 - penalty), Atal (51). Angers - Clermont 0-1 A marcat: Bayo (84 - penalty). Troyes - Bordeaux 1-2 Au marcat: Chavalerin (28), respectiv Salmier (30 - autogol), Hwang (54).

RC Strasbourg - Olympique Marseille 0-2 Au marcat: Dieng (62), Caleta Car (82). Paris Saint-Germain - AS Monaco 2-0 A marcat: Mbappe (12 - penalty, 45) Clasament: 1. Paris Saint-Germain 45 puncte (18 jocuri) 2. Olympique Marseille 32 p (17 j) 3. Rennes 31 p (18 j) 4. OGC Nice 30 p (18 j) 5. Montpellier 28 p (18 j) 6. Lens 27 p (18 j) 7. RC Strasbourg 26 p (18 j) ....

Mbappe a recunoscut că pleacă de la PSG: Am cerut asta încă din iulie. M-a deranjat

Kylian Mbappe, atacantul lui Paris Saint Germain, a recunoscut că vrea să plece de la echipa franceză.

"Am cerut să plec de la PSG, pentru că, din momentul în care nu mi-am mai dorit prelungirea, am vrut ca clubul să obțină o sumă în schimbul meu, astfel încât să poată aduce un înlocuitor de calitate. Acest club mi-a dăruit multe, am fost mereu fericit în cei 4 ani petrecuți aici și încă sunt.

Le-am transmis celor din club din timp faptul că nu mai rămân, pentru ca ei să aibă timp să reacționeze. Am vrut ca toată lumea să aibă de câștigat din această afacere, să ne strângem mâinile, dar, le-am spus, de asemenea, că dacă își doresc ca eu să rămân, atunci o voi face. Le-am spus că vreau să plec şi am făcut acest lucru încă de la sfârşitul lunii iulie. Personal, m-a deranjat faptul că s-a spus că am făcut acest lucru în ultima săptămână a lunii august. I-am anunţat destul de devreme pentru că am vrut ca toată lumea să iasă în câştig, să se facă o afacere bună şi să fim mulţumiţi cu toţii", a declarat Kylian Mbappe, pentru RMC Sport. Vezi știrea aici!

UEFA vrea să schimbe regula ofsaidului, după golul contestat al lui Mbappe din finala Ligii Naţiunilor

UEFA pledează pentru o revizuire a regulii ofsaidului, după golul contestat al lui Mbappe. Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) susţine o revizuire a regulii ofsaidului după golul care a adus Franţei trofeul în Liga Naţiunilor, înscris de Kylian Mbappe în finala cu Spania (2-1), "corect" arbitrată, dar contrar "spiritului jocului", informează AFP.



Aspru criticat în Spania, arbitrul englez Anthony Taylor "a luat decizia corectă, bazată pe regula existentă şi pe interpretarea sa oficială", a declarat, vineri, responsabilul arbitrajului în cadrul instanţei europene, Roberto Rosetti.



Conform lui Rosetti, în încercarea de a intercepta pasa lui Theo Hernandez în min. 80 al partidei, fundaşul spaniol Eric Garcia l-a plasat bine în joc pe Kylian Mbappé, chiar dacă se afla mai departe de poartă decât acesta, pentru că a "intervenit pentru a juca mingea".



"Totodată, acest caz ne demonstrează că interpretarea actuală a legii pare să fie în conflict cu însuşi spiritul legii în cauză, care este acela de a împiedica orice jucător să aibă avantaj din poziţia sa de ofsaid", a adăugat fostul arbitru internaţional italian.



În opinia sa, "poziţia UEFA este aceea că este posibilă îmbunătăţirea formulării regulii ofsaidului concepută de International Board (IFAB)", instanţa care gestionează regulile de joc, "pentru a o face conformă cu obiectivul legii ofsaidului şi spiritul jocului". Vezi știrea aici!

Balonul de Aur nu poate fi luat în serios dacă Ibrahimovic nu l-a câştigat niciodată (Raiola)

Balonul de Aur nu poate fi luat în serios dacă Zlatan Ibrahimovic nu l-a câştigat niciodată, a declarat Mino Raiola, unul dintre cei mai influenţi agenţi de jucători din lumea fotbalului, citat de TuttoMercatoWeb.

'Balonul de Aur? Eu nu pot să-l iau în serios', a afirmat Raiola. 'După mine, Lewandowski ar fi trebuit să-l obţină în acest an. Şi Zlatan ar fi trebuit să-l obţină. Calitatea nu are întotdeauna câştig de cauză într-o democraţie. Emoţiile şi sentimentele joacă un rol în alegere. Cine îmi place şi cine nu', a spus agentul.

Balonul de Aur i-a revenit în 2021 argentinianului Lionel Messi, care a intrat pentru a şaptea oară în posesia acestei distincţii. Ibrahimovic a declarat în această săptămână că nu ştie de ce nu a câştigat Balonul de Aur.

'De ce nu am câştigat niciodată Balonul de Aur? Nu ştiu, nu depinde de mine. Eu joc fotbal. Depinde cum văd alţii lucrurile. Acum a câştigat Messi Balonul de Aur şi mulţi spun că l-ar fi meritat Lewandowski. Nu este un lucru care mă opreşte. Sigur, ar fi fost frumos să câştig Balonul de Aur, dar asta nu îmi schimbă cariera sau calitatea individuală. Am avut şansa să joc cu jucători mari şi în echipe mari. Şi ceva am câştigat...', a spus atacantul suedez, în vârstă de 40 de ani.