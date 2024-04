Măsura care pune pumnul în gură mediului de afaceri. Dan Vîlceanu: Antreprenorul mai bine angajează la negru, că nu e penal / video

Dan Vîlceanu a participat, luni, la emisiunea #Rezist, moderată de Oana Stănciulescu, unde a vorbit despre o măsură introdusă de Guvern prin care antreprenorii pot fi anchetați penal dacă nu plătesc stopajul la sursă.

„Măsurile astea tipic PSD, eu și alți colegi le-am resimțit chiar din prima lună de guvernare cu PSD. Primul act normativ adoptat de guvern - după ce s-a format această coaliție - a fost o propunere în cadrul ședinței de guvern, „pe bandă“, cum se numește. Nu era în actul normativ scris, ci a venit cu propunerea în timpul ședinței de guvern.

Era vorba de faptul ca cei care nu plătesc stopajul la sursă să fie încadrați la evaziune fiscală, să li se facă dosar penal și să primească o pedeapsă penală. Și eu, dar și alți colegi, inclusiv cineva de la PSD, am încercat să zicem că nu e în regulă. Am spus că în primul rând nu are vreun efect benefic, iar în al doilea rând, evaziunea fiscală presupune altceva, nedeclararea taxelor și impozitelor, disimularea unor operațiuni economice etc. Domnul Ciucă a spus: „Da, mergem pe varianta domnului Câciu, iar dacă nu e benefică această măsură o scoatem în Parlament“. Și acum, acea ordonanță de urgență este la sertar, iar acea prevedere este în vigoare“, a spus Dan Vîlceanu.

„E la sertar ca să ce? Să pună presiune pe mediul de afaceri, să țină strâns anumiți clienți?“, a întrebat Oana Stănciulescu.

„Să-i țină strâns și să pună presiune pe mediul de afaceri, sub amenințarea unui dosar penal.“, a adăugat politicianul.

„Mucles?!“, a replicat Oana Stănciulescu.

„Nu e mucles, ci: „Plătește! Dă-mi! Nu mă interesează ce faci, mie îmi dai, că altfel îți fac dosar penal“. Aberația e atât de mare încât atunci când vorbești cu un om de afaceri, el nu-și poate explica, pentru că, în România, munca la negru nu este penală, ci este contravenție. Dar dacă tu angajezi un om și din diverse motive nu poți să plătești stopajul la sursă, ești penal. Păi mai bine angajezi la negru și nu ești penal“, a mai spus Dan Vîlceanu.

„Stopajul la sursă”, numit şi „reţinere la sursă” constă în tehnica fiscală conform căreia nu se achită un venit până nu se calculează şi reţine (de plătitorul venitului) obligaţiile fiscale.

