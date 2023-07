Mașinile cu senzori vs maşinile fără. Titi Aur spune de ce lipsa lor dă bătăi de cap șoferilor. I s-a întâmplat chiar şi lui

"Este o extensie a efectului de turmă. Învăț niște lucruri regulamentare în școala de șoferi, apoi văd că alții fac niște greșeli și intru și eu în ritmul ăla greșit, adică nu mă mai încadrez, nu mai semnalizez.

Te obișnuiești cu ceva, cu ceva bun, în sensul în care senzorii fac multe pentru tine și când te urci într-o mașină care nu mai are acei senzori trebuie să te decuplezi, să raționezi, să gândești, să fii conștient că ești în altfel de mașină.

Eu am pățit asta, urcându-mă într-o mașină pe care am condus-o mult timp, fără senzori, apoi am condus mult timp o mașină cu senzori. Când am revenit la fosta mașină, care nu avea anumiți senzori, m-am trezit că am frânat în ultimul moment, când cel din față a oprit, pentru că mașina pe care am condus-o câteva luni încontinuu avea sistemul care mă avertiza. Deși am multă experiență, deși sunt conectat la această siguranță rutieră, tot apare acest fenomen.

Deci trebuie foarte mare atenție. Trebuie să citești despre mașina ta. Foarte puțini sunt cei care citesc zona asta tehnică, să afle informații despre mașina lor.

Sunt oameni care cred că știu, se laudă cu sistemele, dar, un exemplu, o persoană nu știa că beculețul din oglindă e pentru că vine o mașină din spate, ci credea că e semnalizare. Asta se întâmplă! De aceea avem nevoie de acea informație, educație, acele cursuri, școli de șoferi, campanii bine făcute. (...) Există riscul ca unul dintre senzori să se strice, să nu mai funcționeze. De aceea, trebuie să înțeleg, dacă văd că se ridică temperatura la apă, că nu trebuie să mă las doar pe baza că nu mi-a arătat că n-am apă, ci trebuie să știu să verific și mecanic. Măcar să știu să mă duc la un specialist”, a spus Titi Aur în cadrul emisiunii „DC Conducem”.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

