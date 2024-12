Marius Șumudică (Rapid), ferm despre rezultatul cu Dinamo: Echitabil, dar sunt în continuare lipsit de noroc

Marius Șumudică, antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă, că remiza albă din derby-ul cu Dinamo este una echitabilă, dar a remarcat că este în continuare lipsit de noroc.

”A fost un meci disputat cu ardoare și cu bărbăție. Le-am cerut băieților să dăm tot ce putem pentru a nu pierde acest joc. Mi-am dorit foarte mult să câștigăm, de aceea am și schimbat sistemul și am jucat 4-3-3. Este un rezultat echitabil, dar sunt în continuare lipsit de noroc. Pentru că șutul acela lui Boupendza se duce în bară, apoi șutul lui Petrila e deviat puțin și trece pe lângă poartă...

Dacă se întâmplau lucrurile astea în careul nostru sărea mingea direct în poartă. Eu de când am venit la Rapid n-am avut pic de noroc. De când am venit nu cred că am câștigat vreun meci cu noroc. Poate își va întoarce Dumnezeu fața și către noi. Noi tot ce am făcut până acum am făcut pe muncă”, a spus Marius Șumudică.



”Astăzi am jucat cu echipa momentului, cum spune toată lumea, care joacă cel mai bun fotbal. Dar cred că azi Dinamo nu a avut nicio situație clară, doar niște șuturi parabile. Dar repet, în final e un rezultat echitabil, eu îi felicit pe cei de la Dinamo, au o echipă bună. O echipă plăcută ochiului. Dar Dinamo nu făcea niciodată atâtea puncte dacă nu juca pe Stadionul Arcul de Triumf. I-a ajutat enorm”, a adăugat antrenorul echipei Rapid.

Calificarea în play-off și câștigarea Cupei României, promisiunile lui Șumudică

Tehnicianul le-a promis fanilor după meci calificarea în play-off și câștigarea Cupei României.



”Suntem la două puncte de play-off și calificați în sferturile de finală ale Cupei României, cu șanse mari de a merge în semifinale. Ar fi extraordinar dacă în final am readuce Rapidul în cupele europene după 13-14 ani. Eu la sfârșitul meciului le-am făcut o promisiune fanilor că voi încerca să câștig Cupa României și că îi voi duce în play-off. Asta e promisiunea mea față de ei.

După Sărbători vom juca două meciuri acasă, cu Iași și Craiova, și calculul meu este să câștigăm minimum 4 puncte. Dacă vom reuși 6 atunci cu siguranță vom fi pe loc de play-off. Însă mai sunt multe meciuri de disputat, sunt 27 de puncte în joc. Practic, eu cred că va fi o luptă în trei, noi, Petrolul și Sepsi, pentru ultimul loc de play-off”, a explicat el.



Marius Șumudică susține că în pauza competițională din iarnă este posibil ca Rapid să își întărească lotul cu doi jucători de la Genoa, clubul unde Dan Șucu (principalul acționar de la Rapid) este acționar majoritar, potrivit anunțului făcut săptămâna trecută.



”M-am uitat la 3 jucători de la Genoa și cred că cel puțin pe 2 dintre ei îi vom aduce. Vrem să ne întărim, ținta numărul 1 după 1 ianuarie este Denis Ciobotariu, după care acești doi jucători de la Genoa care sunt peste nivelul campionatului nostru. Eu sper să îi vedem pe aceștia doi în cantonamentul nostru din Dubai”, a precizat antrenorul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News