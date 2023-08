Marcel Ciolacu, prima reacţie după protestul de la Finanţe. "Un singur lucru a greşit"

"Nu am urmărit. I-a luat cineva apărarea domnului ministru Boloş până acum? Îl apăr eu. Domnul ministru Marcel Boloş e un om de bună credinţă. Ca şi fiecare dintre noi, are defecte. Este şi priceput, are şi bună credinţă, are şi frică de Dumnezeu, dar nu are acea parte de a comunica mai mult cu oamenii. E un om copleşit în aceste momente, pentru că este o presiune foarte mare pe domnia sa şi pe ministerul pe care îl conduce.

Un singur lucru a greşit, după părerea mea. Nu poţi să le faci pe toate singur. Puterea trebuie să o împarţi. Nu poţi să pleci la luptă fără întreaga echipă.

Eu îl voi susţine în continuare. Nu am nicio problemă. Înainte de a veni la emisiune, l-am şi sunat pe domnul Boloş, l-am întrebat dacă a stat de vorbă cu oamenii.

Repet eu în seara asta, nu taie nimeni niciun salariu. Ce mă aştept eu de la angajaţii din minister este să fie alături de domnul ministru, de Guvern, în acest demers pe care trebuie să îl pornim din ministerul de Finanţe cu această reformă bugetară, să grăbim digitalizarea ANAF, să fie cât mai rapid. E nevoie de o echipă responsabilă. Nu vrea nimeni demisii. Eu, Marcel Ciolacu, garantez că nimănui nu îi va fi tăiat niciun leu din salariu", a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat ce se întâmplă dacă liberalii îi retrag sprijinul politic lui Marcel Boloş, Marcel Ciolacu a spus că "hai să ajungem acolo şi vom sta de vorbă atunci".

CITEŞTE ŞI Marcel Boloş, ministrul Finanţelor, primul mesaj după protestul de la minister. "Am reuşit să transformăm tensiunea într-o platformă pentru o schimbare pozitivă"

"Cel mai mult mi-aş fi dorit un miting la ANAF şi la Ministerul Finanţelor că nu reuşim să facem digitalizarea ANAF de 32 de ani. Dar o să o facem", a mai spus Marcel Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News