Marcel Ciolacu anunță o nouă schimbare majoră pentru pensionari. Dă OUG

Prim-ministrul afirmă că neimpozitarea pensiilor până la 3.000 de lei este o măsură corectă şi va fi aprobată printr-o Ordonanţă de Urgenţă. Marcel Ciolacu a fost întrebat despre acest aspect și a răspuns: ”Da, pentru că a fost trecut acel prag de aproximativ 800.000 de persoane. Şi am vorbit şi cu doamna ministru (al Muncii), am avut întâlnire şi cu ministrul Finanţelor. Nu vă ascund că mă sfătuiesc, în continuare, în acest domeniu cu doamna primar Lia Olguţa Vasilescu (fost ministru al Muncii - n.r.), fiindcă avem cu toţii de învăţat, nu le ştim pe toate. (...) Ori dădeam o derogare pentru cei 800.000, dar creşterea nu era nu uniformă, puteai să spui că au crescut pensiile cu 300 - 400 de lei, vorbesc nominal, nu procentual, dar au fost creşteri şi mai mari. Şi atunci mi se pare corectă această abordare - creşterea pragului până la 3.000 de lei la impozitare”, a afirmat prim-ministrul.

Cu alte cuvinte, printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul va stabili că pensiile sub 3000 de lei nu vor mai fi impozitate. Acum, pragul este de 2000 de lei.

Anunțul fusese făcut și de ministrul Muncii, la un post TV:

”În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată", a spus ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, la Realitatea Plus, precizând că această măsură este valabilă și pentru pensiile militare. Astfel, de la 1 octombrie, impozitul va reprezenta 10% din diferența care depășește pragul de 3.000 de lei.

Aceasta a mai asigurat, la rându-i, că, în ceea ce privește indemnizația socială, cunoscută și ca ”pensie socială”, care la acest moment este în valoare de 1.281 de lei, aceasta rămâne la fel, chiar dacă în urma recalculării pensiilor unii dintre români au primit sume mai mici, pe hârtie, în decizia de recalculare.

În urmă cu o zi, Ministerul Muncii a mai făcut o clarificare importantă:

”Crește valoarea indemnizației de însoțitor pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate” anunță Ministerul Muncii.

”Indemnizația de însoțitor primită de pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate va crește de la 1 septembrie 2024 cu suma de 224 de lei, de la 1.626 de lei, la 1.850 de lei. Această sumă este încasată cumulativ cu pensia de invaliditate.

În prezent, indemnizația de însoțitor este calculată la 80% din punctul de pensie. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii aduce o îmbunătățire și prevede un calcul al indemnizației de 50% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Drept urmare, indemnizația de însoțitor crește cu 224 de lei de la 1 septembrie 2024. Prin HG nr. 598/2024, Executivul a stabilit că începând cu 1 iulie 2024 salariul minim brut pe țară garantat în plată este de 3.700 de lei.

Facem precizarea că la nivelul lunii curente în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice sunt circa 45.000 de pensionari încadrați în gradul I de invaliditate” a anunțat Ministerul Muncii.

