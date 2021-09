Salariul minim va crește CONSISTENT, anunță Raluca Turcan. Procente pe masa sindicatelor

Majorarea salariului minim va fi consistentă inclusiv pe partea de salariu net, a declarat miercuri, la Tulcea, în timpul unei conferinţe de presă susţinută la Prefectura judeţului, ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, scrie Agerpres.



"Cel mai probabil săptămâna viitoare, când vom avea Consiliul naţional tripartit, vom face o propunere sindicatelor şi patronatelor cu privire la creşterea salariului minim. Solicitarea de majorare se încadrează între 8 şi 12%, iar împreună cu premierul am identificat o variantă ancorată în indicatorii economici reali astfel încât majorarea salariului minim să fie una consistentă inclusiv pe partea de salariu net", a declarat ministrul Turcan.

Creșterea locurilor de muncă





Oficialul guvernamental a amintit că de la începutul pandemiei măsurile active iniţiate de Guvernul României, evaluate la 7,6 milioane de lei, au dus la creşterea cu 120.000 a locurilor de muncă, doar în judeţul Tulcea fiind înfiinţate 1.142 de joburi, 280 de angajatori apărând pe piaţa forţei de muncă.



"Am reuşit să schimbăm trendul care caracteriza judeţul Tulcea, şi anume de a avea un număr mai mare de pensionari decât persoanele active, ajungând ca în momentul de faţă să avem 48.000 de persoane active şi 47.000 de pensionari. Aceasta este tendinţa", a mai spus ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Investiții publice mai mari





Raluca Turcan a menţionat că anul acesta investiţiile publice au fost cu 23 de miliarde de lei mai mari decât cele de anul trecut şi că anul acesta s-au creat 120.000 de locuri de muncă.



"Dacă nu am fi avut creştere economică, dacă nu am fi urmărit ocuparea şi investiţiile, astăzi nu am fi fost în punctul de a privi cu optimism spre ceea ce înseamnă finanţarea corespunzătoare a asistenţei sociale şi, de asemenea, reforma pensiilor şi salarizării în sistemul public", a menţionat ministrul Muncii.

Ordonanță de Urgență





Raluca Turcan a amintit, totodată, că săptămâna trecută s-a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care persoanele care se află în asistenţă socială, dar îşi găsesc singure un loc de muncă pe care-l păstrează un an, vor primi timp de şase luni ajutor social.



"De asemenea, persoanele aflate în asistenţă socială care nu au nivelul de educaţie corespunzător pentru a intra pe piaţa muncii vor fi înscrise, prin parteneriate pe care noi le creăm cu inspectoratele şcolare judeţene, să urmeze cursuri 'A doua şansă', iar participarea la aceste cursuri va fi sprijinită cu plata transportului pentru persoanele care intră în procesul de educare şi formare", a precizat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale.



Ministrul Raluca Turcan a participat miercuri la Mahmudia la inaugurarea unui centru itinerant pentru recuperarea copiilor cu dizabilităţi, iar apoi, la Tulcea, s-a întâlnit cu şefii serviciilor deconcentrate din judeţ, după care a susţinut o conferinţă de presă.