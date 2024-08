Locul în care animalele sunt îngrijite gratuit. Medicul veterinar Aurelian Ștefan: Am vrut să facem ceva special. De cele mai multe ori, rămânem la 0 lei

Tudor Tim Ionescu a realizat o nouă ediţie a emisiunii DC Anima. Duminică, pe 11 august 2024, la ora 13:00, la DC Anima a avut loc un interviu despre animalele de companie din România, dar şi despre "animalele nimănui", cu medicul veterinar Aurelian Ştefan. Emisiunea fost transmisă pe DC News şi DC News TV, atât pe Facebook cât şi pe Youtube. Înregistrarea poate fi accesată pe canalele online ale DC Media Group.

Aurelian Ştefan a explicat ce este proiectul 'Homeless Animal Hospital' și cum prin acesta ajută animale abandonate sau deținute de oameni fără posibilități, care pot fi cazuri sociale, și care necesită un ajutor real.

"M-am întors din America și am făcut o clinică cu fratele meu, care e și el medic veterinar"

Tudor Tim Ionescu: "Tu te-ai întors din Statele Unite și ai preluat din vasta experiență pe care ai acumulat-o acolo și ai făcut ceva special. Ai zis că puteai să practici medicina veterinară într-un cabinet, dar te-ai decis să faci un proiect ambițios, un proiect care face foarte multe lucruri frumoase. Ai făcut ceea ce eu știu de sub denumirea de ‘spital veterinar social’. E un proiect care nu prea există".

Aurelian Ştefan: "Pe scurt, a murit bunica. M-am întors din America și am făcut o clinică cu fratele meu, care e și el medic veterinar. A murit bunica acum mulți ani, iar ea locuia într-un sat unde eu am copilărit. Se numește Piteasca. Acolo nu se întâmpla nimic. În afară de o biserică care e monument istoric, nu găseai mai nimic. Atunci am zis ‘hai să facem ceva, hai să punem satul pe hartă’. Am făcut un spital veterinar în acest sat, pentru că o astfel de instituție într-un sat este ceva nu prea este comercial. În general, spitalul veterinar îl faci într-o comunitate foarte mare ca să ai clienți. Totuși, am zis că vrem să facem ceva special. Am început de atunci să derulăm, să demarăm un proiect social care se numește ‘Homeless Animal Hospital’. Acest centru oferă asistență veterinară gratuită, de la 0 lei, pentru animalele ‘care nu-și permit’. Animalele care ‘nu-și permit’ în țara asta sunt, de exemplu, animalele lovite de mașină.

Vezi ceva că mișcă în boscheți pe marginea drumului, te oprești și găsești un cățel care agonizează. L-ai luat, dar de acolo dai de fracturi, sânge, milioane, pentru că atât costă în piața liberă, și acum ești într-o mare problemă. Tu te-ai oprit să faci o faptă bună și te nimerești cu o dilemă. Începi să te gândești ‘unde îl duc? Care doctor? Câți bani?’. Dacă l-ai găsit pe marginea drumului, e clar că e un caz social. Animalele care sunt în adăposturi, inclusiv ale statului, nu beneficiază de multe. Dacă se mușcă acolo între ele, cu tot respectul, mai mult de un spray albastru și rugăciuni nu primesc mare lucru. Sunt cazuri atât în adăposturile de stat, cât și în cele private, pe stradă, cât și în comunitățile sărace.

Adică, aici mai vorbim de animale îngrijite de pensionari, copii orfani, mame singure. Noi încercăm să le ajutăm. Am avut o doamnă care a venit cu 3 copii, doi în brațe, unul în cărucior și cu pisica după ea. Mi-am dat seama că nu avea bani suficienți pentru a trata pisica. De genul acesta de cazuri sociale ne ocupăm. De cele mai multe ori rămânem la 0 lei. Uneori nu putem să facem gratuit și atunci cerem o plată de 200 de lei, 300 de lei, asta dacă există posibilitatea. Dacă nu există, nu e problemă, mergem mai departe. Este o luptă pe care o ducem".

