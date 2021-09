Liderul PMP, Cristian Diaconescu, moderatorul dezbaterilor legate de criza submarinelor

New Strategy Center a organizat marți, 28 septembrie, dezbaterea online intitulată ”The AUKUS Domino Effect. Impact on the Transatlantic Link & EU Strategic Autonomy”, se arată într-o postare pe Facebook a Partidului Mișcarea Populară.

Moderată de Ambasadorul Cristian Diaconescu, președinte PMP, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, dezbaterea i-a avut ca speakeri pe Seth Cropsey, Director Center for American Seapower, Hudson Institute, SUA, Peter Watkins, Senior Visiting Fellow, LSE IDEAS – London School of Economics, Marea Britanie și Emmanuel Dupuy, președinte the Institute for Prospective and Security in Europe, Franța.

Reacții la parteneriatul trilateral AUKUS

Evenimentul a avut loc în contextul reacțiilor variate la parteneriatul trilateral AUKUS dintre Australia, Regatul Unit și Statele Unite. Planurile anunțate pentru o cooperare mai extinsă între cele trei țări pe diverse domenii includ, de asemenea, un efort comun pentru dotarea Australiei cu o flotă de submarine cu propulsie nucleară, anulând angajamentul australian anterior de a cumpăra submarine convenționale din Franța.

În acest context, speakerii au abordat mai multe aspecte legate de implicațiile AUKUS asupra relației transatlantice, asupra evoluțiilor din zona Indo-Pacifică, dar și în ceea ce privește reacția Franței și demersurile privind creșterea autonomiei strategice a Uniunii Europene.

AUKUS, ”presiune politică fără precedent” în România

Analistul Dan Dungaciu a vorbit, în exclusivitate pentru DC NEWS, despre acordul făcut între Marea Britanie, Australia şi SUA privind submarinele nucleare, numit AUKUS, şi despre efectele economice ale acestuia în România.

"Efectele economice vor fi pe termen foarte lung. Una este să semnezi un contract, dar submarinele nu se află ca în mall-uri sau ca în magazinele alimentare, te duci la raft și îți iei un submarin sau un avion, sau mai știu eu ce sistem anti-rachetă. Lucrul acesta durează și pentru noul contract semnat cu americanii, sigur că ne așteptăm ca în ani buni să vină submarinele, deci efectele economice pot să fie, nu le contest, chiar dacă nu aș vedea neapărat o legătură nemijlocită.", a declarat analistul Dan Dungaciu.

Citește mai mult aici!