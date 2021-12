La mulţi ani, 2022!

A trecut şi al doilea an al pandemiei. Al doilea an de la momentul care ne-a dat viaţa peste cap, care ne-a închis în case, care ne-a făcut să ne distanţăm de cei din jurul nostru. Dar în acest al doilea an am gustat din paharul speranţei. Am avut parte de vaccin, graniţele s-au redeschis, iar noi nu am mai stat închişi în case.

Dacă 2021 ar fi fost un film, el ar fi putut fi Războiul Stelelor - Imperiul Contraatacă. Dacă ar fi fost o melodie, ar fi fost I Will Survive, al Gloriei Gaynor. Dar nu a fost niciunul dintre aceste lucruri, a fost doar 2021. 365 de zile în care am învăţat să ne adaptăm la o situaţie nemaiîntâlnită de 100 de ani, o pandemie care ne-a luat multe lucruri fără de care credeam că nu putem trăi. Ce e, însă, important este că am reuşit. Ne-am putut bucura din nou de concedii, de cei dragi, distanţa s-a mai redus. Şi, în ciuda tuturor piedicilor şi obstacolelor, am şi învăţat câte ceva. Suntem la final de 2021 şi am învăţat lecţii importante. Am învăţat că trebuie să avem grijă unii de alţii, am învăţat că o clipă alături de cei dragi e mai importantă decât orice lucru ce poate fi cumpărat, am învăţat să ne bucurăm de lucruri mici, să nu mai fim la fel de superficiali, să punem accent pe calitate, nu pe cantitate, am învăţat că suntem mai fericiţi împreună.

2021 a însemnat mult și pentru noi. Trustul de presă DC MEDIA GROUP, cu toate cele nouă site-uri ale sale, a înregistrat cifre impresionante de accesări, peste 1 milion pe zi, lucru pentru care vă mulțumim. Încrederea pe care dumneavoastră, cititorii noştri, ne-o acordaţi, reprezintă cea mai importantă armă în "războiul" breaking news-urilor şi în goana după informaţii proaspete. Iar faptul că reuşim să atingem astfel de recorduri de audienţă ne onorează şi ne motivează să creştem. Le mulţumim, astfel, atât cititorilor fideli, care intră zilnic pe site-urile noastre pentru a-şi lua informaţiile, dar şi celor noi, pe care sperăm că reuşim să îi convingem să revină.

2022 vine acum cu noi motive de speranţă. Tocmai de aceea noi, echipa DC NEWS şi DC MEDIA GROUP, vă mulţumim că aţi fost alături de noi, că aţi continuat să ne acordaţi încredere, că ne-aţi făcut zilnic să fim mai buni. Vă dorim un 2022 cât mai bun, cât mai plin de bucurii, cu împliniri şi sănătate!

LA MULŢI ANI!

