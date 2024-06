La a treia ediție a Jocurilor Olimpice, Irina Begu este foarte optimistă: Tenisul românesc are potențial. Sper să câștige din nou o medalie olimpică

Irina Begu, numărul 127 WTA, a afirmat, marți, că tenisul românesc are potențial și speră ca acesta să reușească să câștige din nou o medalie olimpică la Paris în această vară, după argintul cucerit la dublu de Horia Tecău și Florin Mergea la Rio 2016, scrie Agerpres.



”Horia și Florin au câștigat o medalie la tenis la Rio în 2016... a fost un rezultat extraordinar. Am fost acolo la finala lor, a fost un meci pe care eu nu o să-l uit niciodată. Tenisul românesc are potențial și sper să câștige din nou o medalie olimpică”, a spus Irina Begu.



Calificată la JO 2024 Paris, Irina Begu se bucură că are ocazia să joace la a treia sa ediție a Jocurilor Olimpice, unde probele de tenis se vor disputa în perioada 26 iulie - 4 august.



”Pentru mine va fi a treia participare la Jocurile Olimpice și mă bucur foarte mult că am reușit să mă calific. A fost dorința mea și de abia aștept să particip din nou. Momentan nu știu dacă voi fi și la dublu... nu știm exact cine s-a calificat. Dar când va ieși lista voi ști și eu mai multe. Eu mi-aș dori să fiu la Paris la deschidere pentru că sentimentul de a fi acolo la acel eveniment și de a defila este unul deosebit”, a explicat Begu.

Zgura de la Paris, un avantaj

Mai mult decât atât, faptul că se va juca pe zgură, în complexul de la Roland Garros, este un avantaj, susține Irina Begu.

”Cu siguranță este un avantaj că se va juca pe zgură. Este suprafața mea preferată și întotdeauna am avut rezultate bune la Roland Garros de-a lungul anilor. Sper eu ca și de data aceasta zgura să fie un avantaj pentru mine”, a precizat sportiva din România.



Irina Begu a participat la Centrul Național de Tenis, la evenimentul special Kids Day din cadrul turneului Irina Begu Trophy (ITF WTT W15 București - Raiffeisen Bank ITF Pro Circuit).



”Mă bucur să fiu aici din nou alături de acești copii în săptămâna de turneu. A trecut un an și din nou Irina Begu Trophy este aici, în București, și sper eu să rămână cât mai mult”, a adăugat Begu.

Până la acest moment câteva nume mari din tenisul feminin au declinat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, unele invocând probleme legate de schimbarea bruscă a suprafeței, având în vedere că este între sezonul de iarbă (Wimbledon, 1-14 iulie) și hard (US Open, 26 august - 8 septembrie). Între acestea se află Aryna Sabalenka, Emma Răducanu sau Ons Jabeur.

