Jaqueline Cristian, învinsă în turul inaugural al US Open

Jaqueline Cristian (26 de ani, locul 69 WTA) a fost eliminată luni seara în runda inaugurală a turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului, după ce a cedat în două seturi, 6-2, 6-4, în fața rusoaicei Daria Kasatkina (locul 13 WTA, favorită nr. 12).



Kasatkina (27 de ani) s-a impus în numai 77 de minute de joc, ea reușind 2 ași și făcând trei duble greșeli, românca având un as și comițând șase duble greșeli.



Rusoaica va juca în runda următoare cu învingătoarea din partida care le opune pe Peyton Stears (SUA, locul 47 WTA) și Lesia Tsurenko (Ucraina, locul 85 WTA).



Daria Kasatkina a obținut astfel a treia victorie în confruntările directe cu Jaqueline Cristian. În 2022, românca a abandonat în turul secund la Doha, după ce câștigase primul set cu 6-2 și scorul era 2-2 în actul secund, iar anul acesta, în sferturi la Charleston, Kasatkina s-a impus cu 6-7 (4), 6-2, 6-3.



Jaqueline Cristian nu a participat la ediția de anul trecut a turneului newyorkez, fiind accidentată.



În această seară, vorintra în joc și celelalte două jucătoare care reprezintă România la US Open. Ana Bogdan (31 ani, 103 WTA) o va întâlni în primul tur pe olandeza Arantxa Rus (33 ani, 95 WTA), pe care a învins-o în toate cele patru dueluri anterioare. Cel mai recent a avut loc anul acesta, la Cluj-Napoca, în sferturi, scor 3-6, 7-6 (6), 7-6 (5). Ana Bogdan a pierdut în primul tur la New York la ediția de anul trecut, ea nereușind să treacă de turul al doilea la Flushing Meadows până acum.

Venită din calificări, Gabriela Ruse (locul 122 WTA) o va întâlni, după miezul nopții, pe austriaca Julia Grabher (locul 1.023 WTA). Acesta este primul meci direct dintre cele două jucătoare. Anul trecut, Gabriela Ruse s-a oprit în primul tur, după ce a pierdut în fața Karolinei Pliskova (Cehia), scor 1-6, 4-6, iar cea mai bună evoluție a româncei a fost în 2022, când a ajuns în turul secund, unde a pierdut în fața lui Coco Gauff, scor 0-6, 4-6.

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu (locul 71 WTA), campioană la US Open în 2021, după ce a venit din calificări, fără să piardă vreun set, o va întâlni în primul tur pe americanca Sofia Kenin (locul 55 WTA). Aceasta va fi prima lor confruntare.

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu (locul 169 WTA), care a cucerit trofeul la Flushing Meadows în 2019, va avea un meci foarte dificil în primul tur, contra italiencei Jasmine Paolini, numărul cinci mondial.

Rezultate de luni



Wang Yafan (China) - Maria Sakkari (Grecia/N.9) 6-2, 0-0 (abandon Sakkari)

Daria Kasatkina (Rusia/N.12) - Jaqueline Cristian (România) 6-2, 6-4

Erika Andreeva (Rusia) - Yue Yuan (China) 6-3, 7-6 (7)

Donna Vekic (Croația/N.24) - Kimberly Birrell (Australia) 6-4, 6-4, scrie Agerpres.

Trei românce pe tabloul de dublu

Campioanele de la WTA 500 Monterrey Monica Niculescu și Hanyu Guo fac pereche și la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Potrivit tragerii la sorți, Niculescu și Guo vor juca, în turul inaugural, împotriva perechii Maia Lumsden/Anna Siskova (Marea Britanie/Cehia).

Pe tabloul de dublu se mai află Jaqueline Cristian care face pereche cu italianca Angelica Moratelli și Gabriela Ruse care va juca alături de Marta Kostyuk (Ucraina).

Citește și: Jannik Sinner, ”așteptări modeste” la US Open, chiar dacă este lider mondial

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News