Jannik Sinner, ”așteptări modeste” la US Open, chiar dacă este lider mondial

Liderul mondial, Jannik Sinner, nu se consideră favoritul turneului US Open, iar acest lucru are legătură cu cele mai recente dezvăluiri care îl privesc pe campionul de la Australian Open.

Jannis Sinner, liderul tenisului masculin și principalul favorit al turneului US Open, ultimul turneul de Grand Slam al anului, a anunțat că are așteptări modeste cu privire la evoluția sa la Flushing Mewdows, iar motivul pare să aibă legătură cu dezvăluirile care s-au făcut săptămâna trecută în legătură cu implicarea sa în cazul de dopaj.

Astfel, atât fizic, cât și mental, Sinner susține că este afectat de acest caz, în ciuda faptului că a fost exonerat după ce a fost depistat pozitiv în numai 8 zile, la două controale antidoping efectuate în martie, în timpul turneului de la Indian Wells şi pe 18 martie în afara competiției, cu puțin înaintea turneului de la Miami. În urina sa au fost găsite urme de clostebol, un anabolizant, informează agenția ANSA, scrie Agerpres.

Reamintim că un tribunal independent a acceptat explicația lui Sinner conform căreia contaminarea cu substanța interzisă, clostebol, a avut loc atunci când un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripție medicală pentru a trata o rană ușoară la începutul acestui an, a indicat marți Autoritatea Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA).



”Am așteptări modeste în acest moment. Chiar și aici, la US Open. Lunile acestea au fost grele”, a declarat italianul pentru ESPN.



”Știam că nu am făcut nimic rău”, a spus el despre cazul de dopaj.

”Mintea era afectată, nu a fost doar accidentarea la șold: la Wimbledon am avut nopți nedormite și pe teren se poate vedea efectul”, a continuat italianul, comentând un turneu în care a fost eliminat în sferturi de finală de rusul Daniil Medvedev, în timp ce avea probleme la șold și suferea de asemenea de amigdalită.



”Nu eram fericit când jucam. Acum sunt fericit să fiu aici, abia aștept. Dar trebuie să întorc o nouă pagină, ca să-mi regăsesc întregul potențial trebuie să o iau mai ușor”, a adăugat Sinner.

Citește și: Sinner, ușurat după decizia ITIA: Este clar că această situație nu este ideală înainte de un Grand Slam

Liderul mondial: Am fost tratat ca toți ceilalți

Mai mut decât atât, Sinner a ținut să sublinieze că nu a avut parte de un tratament preferențial, așa cum au lăsat de înțeles mai multe voci din lumea tenisului mondial.

”Am fost tratat ca toți ceilalți. Sper că niciun alt sportiv nu va fi în situația mea şi că oamenii vor înțelege că am putut continua să joc pentru că ne-am dat seama imediat cum a intrat clostebolul în corpul meu”, a spus italianul, care se pregăteşte pentru meciul de luni, din primul tur de la US Open, când îl va întâlni pe americanul Mackenzie McDonald (locul 93 ATP).



Vineri, Sinner a explicat că a fost nevoit să ia nişte decizii în urma acestor evenimente: el a renunțat la preparatorul său fizic Umberto Ferrara şi la kinetoterapeutul său Giacomo Naldi pentru că au comis ”greşeli” şi ”nu mai are încredere” în ei. Primul i-a furnizat celui de-al doilea spray-ul incriminat.



Luni, Sinner a respins critici precum cele aduse de tenismanul australian Nick Kyrgios, potrivit căruia italianul ar fi trebuit să fie suspendat timp de doi ani.



”Evident, am fost într-o poziție în care am avut un sprijin juridic foarte bun”, a spus luni Sinner într-un interviu pentru ESPN. ”Dacă situația este diferită, lucrurile pot fi diferite”, a adăugat el.



”Dar am trecut prin momente grele, am avut nopți nedormite la Wimbledon din cauza gândurilor”, a afirmat italianul.

Citește și: Jannik Sinner, ”suspendat provizoriu”, nevinovat în dosarul de doping. Kyrgios, reacție vehementă: Ar trebui să fii out pentru 2 ani

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News