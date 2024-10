Japonia, fără principala jucătoare în meciul cu România, la BJK Cup. Naomi Osaka, accidentată, ratează finalul sezonului

Citește și: Aryna Sabalenka, noul lider al tenisului mondial. Care sunt șansele să încheie sezonul pe locul 1 WTA

Japoneza Naomi Osaka a declarat că va sări peste turneul final al Billie Jean King Cup din Spania, din luna noiembrie, pe măsură ce se recuperează după accidentările care au ținut-o departe de turneele cheie din timpul turneului WTA din Asia.

Deținătoare a patru trofee de Grand Slam, Osaka a fost una dintre marile atracții pentru turneul pe echipe de la Malaga din 13-20 noiembrie, dar acum va încerca să se refacă înainte de Australian Open de anul viitor.

Osaka a suferit o accidentare la spate în timpul China Open din această lună, înainte de a sări peste Japan Open și Pan Pacific Open.

”Am crezut că mi-am luxat spatele, dar am făcut un RMN la Beijing”, a declarat Osaka reporterilor din Tokyo, citată de agenția de presă Kyodo, scrie Reuters.

”Au spus că mi-am umflat un disc din spate și că mi-am rupt și mușchii abdominali. M-am antrenat în Los Angeles pentru a juca aici. Am făcut un alt RMN și a spus că încă mai am rupturi. Am jucat atât de multe turnee în acest an, așa că a fost cea mai grea decizie să nu joc acest turneu și să nu joc în Billie Jean King Cup.”

Osaka a luptat pentru formă de când a revenit dintr-o pauză de maternitate la începutul sezonului, la acest moment nipona aflându-se pe locul 56.

De asemenea, Osaka a început recent să lucreze cu fostul antrenor al Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, după ce s-a despărțit de mentorul ei de lungă durată, Wim Fissette, cel care este noul antrenor al polonezei Iga Swiatek.

Japonia - România, confruntarea din BJK Cup

Reamintim că în România s-a calificat în turneul final al Billie Jean King Cup după victoria în fața reprezentativei Ucrainei, iar la Malaga ”tricolorele” vor juca împotriva echipei nipone. Învingătoarea dintre România și Japonia se va confrunta cu reprezentativa Italiei.

Din lotul României fac parte Jaqueline Cristian, Ana Bogdan Gabriela Ruse, Anca Todoni și Monica Niculescu, iar căpitanul-nejucător este Horia Tecău.

Trebuie menționat faptul că Monica Niculescu (37 de ani) este una dintre cele mai experimentate jucătoare de dublu din România, având cele mai multe participări în competiția pe echipe (Fed Cup până în 2020, Billie Jean King Cup din 2021), cu 20 de nominalizări, cu 55 de meciuri disputate, în care a înregistrat 33 de victorii (15 la simplu) și 22 de înfrângeri (12 la dublu).

Căpitanul echipei Japoniei, fosta jucătoare Ai Sugiyama, va miza pentru meciurile din noiembrie pe Moyuka Uchijima, Nao Hibino, Eri Hozumi şi Shuko Aoyama.

