Jannik Sinner, felicitat de legendele tenisului mondial. ”Un tip de clasă. Bun venit în club”

Jucătorul Jannik Sinner a devenit primul italian care ocupă fotoliul de lider al tenisului mondial, după ce a câștigat turneul de Grand Slam de la Roland Garros, învingându-l în finală pe ibericul Carlos Alcaraz, într-un meci maraton, de cinci seturi.

Thank you @atptour for today’s presentation, a lovely moment and I now look forward to start the grass court season ???????????? forza pic.twitter.com/OqBnm8GmO7 — Jannik Sinner (@janniksin) June 10, 2024

Iar legendele tenisului mondial i-au transmis felicitări pentru reușita sa, între aceștia aflându-se și doi dintre sportivii antrenați de australianul Darren Cahill și care în timpul colaborării cu acesta au ajuns pe primul loc, Andre Agassi (numărul 1 ATP în 1995) și Lleyton Hewitt (numărul 1 mondial în 2001)

”Hei, Jannik. Sunt Andre. Lasă-mă să fiu unul dintre cei mulți care te felicită pentru că ai devenit numărul unu. 1. Jucător de tenis din lume. E o performanță extraordinară și nu mă pot gândi la cineva care să o merite mai mult decât tine. Uite un fel de a privi lucrurile. Dacă universul ar avea un turneu de tenis, Pământul te-ar fi ales pe tine. Cât de mișto este asta? Bucură-te. Ești grozav pentru acest joc”, a spus Andre Agassi, într-un video publicat de ATP Tour pe social media.

McEnroe: Bun venit în club

”Uite, știi că port acest tricou. Așa scrie: I am never wrong and I am never wrong about this (n.r. Nu greșesc niciodată și nu mă înșel niciodată în privința asta). Ești un tip de clasă. Ești mare și ești un tânăr grozav, foarte bun pentru joc. Și în final, și cel mai important, bun venit în club. Sunt sigur că italienii sunt înnebuniți”, i-a spus John McEnroe lui Sinner.

”Felicitări, Jannik pentru că ai devenit noul număr 1 mondial, amice. O realizare incredibilă. Este visul oricărui copil, atunci când ia în mână pentru prima dată o rachetă de tenis, să ajungă să urce pe munte. Iar tu ai reușit să faci asta, amice. Știu cât de mult v-ați străduit tu și echipa ta. Felicitări. Bucură-te de ea, amice, este o experiență fantastică”, a spus Lleyton Hewitt.

”Hei Jannik, multe felicitări și din partea mea pentru că ai devenit Nr. 1 mondial. Cred că, pentru mine personal, aceasta este poate cea mai mare realizare și sunt sigur că ești incredibil de fericit și ar trebui să fii foarte mândru. Este incredibil. Nu aș putea fi mai fericit pentru tine. Tu ești o persoană minunată, o jucătoare minunată și îți doresc tot ce e mai bun pentru viitor, Jannik. Ai grijă de tine. Ne vedem în curând. La revedere”, i-a transmis și Roger Federer.

Bjorn Borg: Știu cât de dificil este

Cuvinte frumoase a avut și Bjorn Borg, care a afirmat că ”în 1973, când a apărut clasamentul ATP, marea chestie era să să fii jucătorul nr. 1 din lume”, adăugând că reușita italianului este un exemplu pentru generația care va veni. ”Acesta este unul dintre cele mai importante lucruri și trebuie să spun, Jannik, că ești jucătorul nr. 1 din lume și felicitări pentru că știu cât de dificil este să fii cel mai bun jucător din lume, sper că vei rămâne pentru mult timp. Știu că ai un nouă generație care va veni după tine, dar ți-ai impus un punct de vedere și sper să rămâi pentru multe săptămâni de acum încolo”.

Citește și: Cahill, despre modelul de succes al lui Jannik Sinner, noul campion la Australian Open: Aspirăm să fim la fel de buni ca el

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News