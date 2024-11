ITIA, reacție după acuzațiile Simonei Halep: Există câteva diferențe foarte importante în aceste două cazuri

Citește și: Simona Halep, frustrată că ITIA are ”abordări complet diferite”, după cazul Igăi Swiatek, depistată pozitiv: Nu poate fi decât rea voință

Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a reacționat după ce Simona Halep, fost lider mondial, a acuzat modul diferit în care a fost tratat cazul său de dopaj, care a forțat-o să stea departe competiție mai mult de un an și jumătate, față de cel al polonezei Iga Swiatek, care a fost suspendată numai o lună, ratând participarea la trei turnee WTA, unul de 500 de puncte, alte două de câte 1.000 de puncte, informează Reuters.



ITIA a anunțat joi că Swiatek a acceptat o suspendare de o lună după ce a fost testată pozitiv pentru substanța interzisă trimetazidină (TMZ).



Poloneza a fost testată pozitiv în august, dar ITIA, care conduce programul antidoping din tenis, a acceptat că rezultatul a fost cauzat de contaminarea medicamentului utilizat de poloneză, melatonină.



Halep a fost suspendată provizoriu în 7 octombrie 2022 și ulterior suspendată pentru patru ani, perioadă care a fost redusă la nouă luni în martie, după un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.



Fostul lider mondial a negat cu fermitate că a utilizat cu bună știință substanța interzisă roxadustat și a spus că are dovezi care să demonstreze că mici cantități ale medicamentului pentru anemie au pătruns în organismul său după ce a consumat un supliment autorizat contaminat.



”Stau și încerc să înțeleg dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecată? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă in ciuda evidenței. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori”, a scris Simona Halep în mesajul postat pe rețelele sociale.

ITIA nu ține seamă de nume sau clasament: Există câteva diferențe foarte importante în aceste două cazuri

Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a ținut să sublinieze însă că toate cazurile au fost tratate pe baza faptelor și dovezilor, nu în funcție de nume, clasament sau naționalitatea unui jucător.



”Nu există două cazuri la fel, ele implică adesea circumstanțe diferite, iar comparațiile directe nu sunt întotdeauna utile. Există câteva diferențe foarte importante în aceste două cazuri”, a precizat ITIA într-un email transmis agenției Reuters.



”Produsul contaminat în cazul Swiatek a fost un medicament reglementat, nu un supliment. A existat un acord între experții științifici independenți cu privire la fapte, iar jucătoarea a recunoscut încălcarea regulilor antidoping. Îndemnăm jucătorii să fie extrem de precauți atunci când iau suplimente și suntem întotdeauna bucuroși să răspundem la orice întrebări pe care le au”, a adăugat ITIA în răspunsul său, notează Agerpres.

Swiatek, după Sinner

Cazul polonezei Iga Swiatek vine după cel al italianului Jannik Sinner, actualul lider al clasamentului ATP, care a fost exonerat după ce a fost testat pozitiv de două ori, la începutul acestui an. Un tribunal independent a acceptat explicația tenismanului italian conform căruia agentul anabolizant clostebol a pătruns în organismul său în urma unui masaj efectuat de unul dintre membrii echipei sale.

Sinner ar putea fi suspendat în continuare până la doi ani, după ce Agenția Mondială Antidoping (WADA/AMA) a făcut apel în cazul său la cea mai înaltă instanță sportivă.



Pe fondul întrebărilor despre gestionarea cazurilor lui Swiatek și Sinner, directoarea executivă a ITIA, Karen Moorhouse, a declarat joi în cursul unei conferințe de presă: ”Acestea nu sunt cazuri de dopaj intenționat. Avem de-a face cu încălcări accidentale ale regulilor. Deci nu cred că acesta este un motiv de îngrijorare pentru fanii tenisului. Faptul că suntem în mod clar deschiși, transparenți arată amploarea și profunzimea programului nostru antidoping”.

Asociația lui Djokovic, PTPA, cere transparență în sistemul antidoping

Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA), care a fost înființată de sârbul Novak Djokovic și canadianul Vasek Pospisil în 2020, a declarat joi seara că tenisul are nevoie de un sistem antidoping bazat pe transparență, consistență și obiectivitate.



”Jucătorii merită și au dreptul la un proces corespunzător și la sprijin pentru a naviga în sistemul antidoping, indiferent de clasare și acces la resurse... Ei merită și au dreptul la o guvernare în care să aibă încredere. Lupta noastră pentru a revizui sistemul defectuos din tenis continuă”, a adăugat PTPA.

