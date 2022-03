Îţi place halvaua? Află ce se întâmplă în corpul tău când o mănânci şi când poate deveni TOXICĂ

În Postul Paştelui, halvaua din rafturile magazinelor e la mare căutare de cei care vor să stea departe de alimentele "de dulce". Însă, atenţie la ce puneţi în coş! Anumite branduri comercializate în magazin au în compoziţie agenţi sintetici peste limită, îndeosebi aceea mai ieftină, şi astfel halvaua originală nu mai are nimic de-a face cu ce găsim la raft. Nici măcar imitaţie de halva nu se poate numi. În plus, poate fi periculoasă pentru diabetici şi cei cu boli de ficat. Halvaua turcească este făcută, în general, din ingrediente sănătoase, însă consumată incorect poate deveni toxică pentru organism, cu efecte negative pe termen lung. Potrivit unui studiu realizat de Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care a studiat 13 tipuri de halva vândute pe piaţă, majoritatea dintre ele au în compoziţie ingrediente de bună calitate. 61% dintre produsele analizate nu conţineau E-uri, 31% conţineau un singur E iar 8% conţineau 3 E-uri. Comparativ cu multe dintre produsele vândute în comerţ, halvaua cumpărată direct de la magazine turceşti din România sau chiar din Turcia are o compoziţie relativ sănătoasă.

Halvaua îngraşă şi este contraindicată copiilor

De regulă, halvaua se face din seminţe, zahăr, glucoză şi vanilină. Pericolul nu stă neapărat în ingrediente, atunci când vorbim de o halva de bună calitate, ci mai degrabă în conţinutul caloric. În general, 100 de grame de halva conţine 14 grame de proteine, 42 de grame de glucide şi 39 de grame de lipide. De asemenea, 100 de grame de halva are aproape 600 de calorii, un număr extrem de ridicat, mai ales pentru cei care ţin la siluetă. Consumată în cantităţi mari, halvaua devine o adevărată bombă calorică şi poate duce la probleme de greutate dar şi la apariţia unor afecţiuni de luat în seamă. Halvaua provoacă serioase probleme plămânilor şi poate îngreuna circulaţia sângelui, fiind un aliment dens.

În plus, halvaua este contraindicată persoanelor care au pancreatită, diabet, obezitate şi celor care ştiu că suferă de reacţii alergice. Consumul de halva nu este recomandat nici copiilor cu vârsta mai mica de 6 ani, deoarece le poate afecta mucoasele şi dinţii. Pentru a fi cu adevărat benefică pentru organism, o persoană nu ar trebui să consume mai mult de 30 de grame de halva pe zi.

