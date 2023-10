Israelul a fost bombardat la granița cu Liban. UPDATE: Hezbollah ar fi revendicat atacul /video

Armata a menționat că artileria israeliană a desfășurat bombardamente asupra zonei de lansare în semn de răspuns.

Hezbollah anti-tank missile hitting Kibbutz Manara near Israel’s border with Lebanon - photo from the IDF pic.twitter.com/5X7XdiurDf

Hezbollah ar fi revendicat atactul, în cadrul unui videoclip distribuit pe rețelele sociale. Nu există surse oficiale care să indice acest lucru.

Hezbollah released a video of an attack on a group of Israeli soldiers on the border between Lebanon and Israel pic.twitter.com/jFdUNsrUbx