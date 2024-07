Irina Begu ratează calificarea în finala de la Palermo în fața Karolinei Muchova / video

Irina Begu, jucătoarea română de tenis, a fost eliminată din turneul WTA 250 de la Palermo sâmbătă seara, după ce a pierdut în fața cehoaicei Karolina Muchova cu scorul de 6-1, 6-1. Meciul, disputat la A.S.D. Country Time Club, a durat o oră și 14 minute.

Karolina Muchova, a doua favorită a turneului și clasată pe locul 35 mondial, a demonstrat o formă impresionantă, calificându-se în finala competiției. Înainte de această victorie categorică împotriva Irinei Begu, Muchova a trecut de adversare puternice, inclusiv Katarzyna Kawa din Polonia (7-6 (14), 5-1, retragere), germanca Noma Noha Akugue (6-7, 6-2, 6-3) și australianca Astra Sharma (7-6 (5), 7-6 (6)).

