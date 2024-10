Întâmplări stranii din Pipera. De ce nu vin toți corporatiștii la teatru — explică Radu Popescu, regizorul care a renunțat la Medicină pentru a se dedica dramaturgiei

"Noi, la Teatrul Apropo, spunem poveștile zilelor noastre. Spectacolele noastre vorbesc despre lucruri la care te-ai gândit și tu. Vei regăsi oameni–personaje, fraze sau idei care te-au amuzat, indignat sau revoltat în viața ta reală, în acest an și în această lume complicată în care ne mișcăm cu toții", se arată pe site.

Despre întâmplările stranii în Pipera, Radu Popescu a scris și o piesă de teatru:

"Insulele Marshall sunt prima țară din lume dispărută în urma încălzirii globale. Situate în Oceanul Pacific, această înlănțuire de insule vulcanice și atoli avea, în anul 2020, cea mai mare înălțime situată la doar doi metri deasupra nivelului oceanului planetar, astfel încât, în ultimii zece ani, a pierdut mai bine de 80% din suprafața de uscat, care acum se află sub ape. Tu unde vei fi în 2029? Dar în 2050? Unde vei fi peste zece minute? Dar mâine? Pe cine vei iubi peste zece ani? Cum va fi lumea în care te vei trezi dimineața? Știi cu adevărat cum este lumea ta acum?".

Teatrul Apropo se află la 5 minute de mers pe jos de la stația de metrou Pipera.

Totuși, vin tinerii "vizați" la teatru?

Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg

"Coboară din zgârie-nori, se opresc (tinerii care lucrează în zonă) acolo"?, l-a întrebat Val Vâlcu pe Radu Popescu, directorul Teatrului Apropo.

"Aici ar fi de adăugat... că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Noi acum suntem pe un trend ascendent după pandemie și în ultimii ani am avut niște spectacole care au fost foarte apreciate de public, de critică și ne crește publicul. Deci suntem pe un trend foarte bun, dar nu cu oamenii care lucrează în corporații", spune Radu Popescu.

"Întrebam în ideea că te duci după spectator, vii aproape de casă... în cazul ăsta, aproape de birou?", mai întreabă jurnalistul Val Vâlcu.

"E o nuanță, pentru că zona Pipera-Voluntari e într-o continuă expansiune. Dacă treci o dată la șase luni, deja mai vezi niște blocuri care se ridică. Dar e o diferență, adică oamenii care lucrează acolo, de cele mai multe ori vor să plece cu primul metrou.

Mai ales că noi nu avem zona asta de bar, de cafenea. Noi am amenajat în interiorul teatrului un mic băruleț cu cafea-apă, la discreție, pentru public. Dar nu e ideea asta de socializare, nu avem o zonă de cafenea și atunci e un mic handicap, dar în general lumea (pentru că mai sunt baruri, cluburi, s-a deschis și Mina Museum - Immersive Art, lângă noi, acolo, lângă metrou)... e destul de reticentă.

Adică (n.r., lumea) preferă să ia metroul, să se ducă în Centrul Vechi și atunci publicul de teatru, publicul nostru vine la spectacole și, într-adevăr, cei care locuiesc în zona respectivă sau în Voluntari, în zona de nord a Bucureștiului, în momentul în care ne descoperă, au o altă abordare — într-adevăr se bucură că suntem acolo și au început să vină.

Dar publicul încă e majoritar de oameni care își iau inima în dinți, iau metroul și vin în Pipera din alte zone din oraș, mai ales că e accesul foarte ușor de la metrou până la noi", adaugă directorul Teatrului Apropo.

Cine e Radu Popescu? Cum a ajuns în teatru?

"Asta nu știu nici eu. Mă întreb periodic cine e Radu Popescu.

Am făcut Medicina întâi, am fost întotdeauna pasionat de teatru și acum, după niște ani de experiență, consider că meseria mea de bază e scrisul, adică zona dramaturgie-scenaristică, poate și proză.

Mi-am dorit să fac acest pas după ce am făcut nouă ani de Medicină, pentru că eram într-o perioadă dificilă profesional și, pentru că întotdeauna îmi dorisem să fac asta, mi-am luat inima în dinți și am dat la Regie-Teatru la UNATC.

Am intrat pe locurile cu taxă în 2003, am terminat în 2007, am făcut un master de scriere dramatică tot la UNATC până în 2009 și după aceea, pentru că n-am fost printre puținii norocoși care să fie remarcați în facultate sau la master, a trebuit să mă zbat foarte mult să încerc să fac meseria asta. Am ajuns în zona independentă și poate acolo, nu știu, abilitățile mele de tocilar, de om care le avea cu științele exacte, olimpic la fizică, nu știu, cumva m-au ajutat să abordez și zona asta de management cultural mai ușor.

Adică e o zonă în care nu pot să zic că sunt fericit că o fac, dar mi-e oarecum la îndemână. Și de atunci lucrurile au tot evoluat. Iată, deja avem 14 ediții de festival", mai spune Radu Popescu pentru DC News.

