Biletele la teatru, prea scumpe? De ce gratuitatea nu e o soluție / video

„E o propunere pe site-ul Primăriei Generale ca prețul spectacolelor în teatrele de stat, circul de stat, alte instituții de spectacol, să fie între 30 și 120 de lei biletul. Așa stabilesc în fiecare an birocrația și trebuie să aprobe Consiliul General un plafon. E mult 120 de lei pentru un bilet?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Asta trebuie să spună publicul care cumpără biletul. Pentru noi e mult pentru că noi, și nu numai noi, la festival și la Teatrul Apropo, am pus prețul biletului de 60 de lei. În fiecare an e o discuție cu echipa mea care trage să mărim prețul biletelor pentru că la teatrele independente și cele comerciale toată producția, începând cu plata actorilor, se susține din aceste încasări.

Noi ne încadrăm la un preț mediu. În cazul teatrelor private, a inițiativelor comerciale, strategia de bilet o stabilește producătorul și văd ei dacă se vinde sau nu.

În cazul teatrelor subvenționate, într-adevăr, mi se pare cumva normal în măsura în care ele oricum primesc un buget anual ca să susțină întreaga arhitectură a unui teatru de stat, cu angajați, cu toate acele funcții de care e nevoie într-un teatru.

Noi în independent ne chinuim și acoperim din muncă voluntară celelalte funcții de care ar fi nevoie. Cumva e normal, în momentul în care ai această susținere din bugetul de la stat, să ai o plafonare. Uneori se merge chiar și pe ideea de gratuitate, sau o gratuitate pentru anumite categorii sociale sau de vârstă.", a spus Radu Popescu.

„Nu vrem să inoculăm ideea că actul de cultură e gratuit"

Radu Popescu a explicat faptul că, deși au oferit intrare liberă la spectacole în cadrul unor proiecte finanțate, au renunțat la această practică pentru a nu crea impresia că actul cultural este gratuit. Gratuitatea poate sugera o calitate scăzută și poate duce la situații în care oamenii nu mai participă la eveniment. El a subliniat că gratuitatea poate fi justificată pentru publicul defavorizat, în scopuri de educație culturală, dar în general se feresc de această idee.

„Și noi am avut - în momentul în care am primit o finanțare - proiecte în care am lăsat intrarea liberă pe perioadă limitată, cât a ținut acel proiect. Eu cred că te duci spre ideea de gratuitate în anumite situații, când te duci într-o zonă de public defavorizat și oferi un produs cultural pe ideea de educație culturală, de a avea acces și categorii defavorizate.

Noi am renunțat la această idee pentru că nu vrem să inoculăm ideea că actul de cultură e gratuit, deci ne cam ferim, în ultimul timp, să lăsăm intrarea liberă. Există și percepția că dacă e gratis e de calitate scăzută.

În momentul în care ai gratuitate, ca să poți să gestionezi accesul publicului, de obicei se solicită o înregistrare pe mail sau pe un document online și de multe ori publicul, după ce se înregistrează, nu mai vine la spectacol. E puțin cu dus și întors ideea de a fi gratis.

Într-un teatru subvenționat e normal să ai anumite plafoane stabilite de către finanțator.", a spus regizorul Radu Popescu la DC News și DC News TV.

