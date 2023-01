Înotătorul român Robert Glinţă se retrage din activitate. Are doar 25 de ani!

"A venit timpul să fac un pas în spate de la înotul competitiv. Urcuşurile şi coborâşurile din acest sport m-au învăţat foarte multe şi m-au ajutat să devin omul care sunt astăzi. Fie că a fost vorba de durere sau de glorie, de eşec sau succes, de suferinţă sau de extaz, de responsabilitate, de disciplină, dedicare, ambiţia şi munca grea pentru a depăşi obstacolele au făcut să crească în mine rădăcini pe care le voi păstra mereu.

Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără oamenii cu care am muncit de-a lungul carierei mele. Fiecare dintre ei a jucat un rol important şi şi-a lăsat amprenta pe cariera mea şi pe viaţa mea. Nu îmi pot exprima recunoştinţa suficient!

Toate amintirile şi toţi prietenii pe care acest drum mi i-a adus, conexiunile care merg dincolo de viaţa de sportiv, mă fac să simt că am câştigat mai mult decât nişte medalii şi trofee. Vreau să le mulţumesc prietenilor şi fanilor care mi-au arătat mereu susţinerea lor şi care au crezut în mine indiferent de situaţie.



Am epuizat toate resursele şi este timpul să am grijă de sănătatea mea fizică, mentală, emoţională şi spirituală, pentru că sunt doar un om. A venit timpul să mă retrag!", a scris Robert Glinţă pe Facebook.





