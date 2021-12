Inițiativă de modificare a Codului Rutier, amendată de deputați. Poteraș (USR): Sunt companii cu mortalitate zero în ultimii ani

Cosmin Poteraș, senator USR, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre o inițiativă de modificare a Codului Rutier modificată la Camera Deputaților:

„Haideți să vă povestesc o întâmplare. La Camera Deputaților a fost pe ordinea de zi o inițiativă de modificare a Codului Rutier care spunea nici mai mult, nici mai puțin că șoferii care lucrează pe mașini cu girofar, mașini de intervenție, să facă în mod obligatoriu un astfel de curs (n.r. de conducere defensivă) și el să fie decontat din impozite. Bun, inițiativa a fost amendată și s-a scos obligativitatea.

Cu alte cuvinte, ce a trecut ieri la Camera Deputaților a fost ca totul să se facă voluntar. Șoferii de pe aceste mașini au posibilitatea să facă acest curs și să-l deconteze din impozite. E un pas înainte!

După ce a ajuns pe circuitul parlamentar, s-a renunțat fix la acea obligativitate, care era esențială în forma inițiatorului. Iată, ține cont și de voința politică de a obliga pe cineva să facă aceste cursuri. Nu pot intra în mintea celorlalți parlamentari care au decis această formă a legii, eu nu am fost implicat în ea (...). Așadar, nu pot să spun care a fost considerentul care a dus la această formă, însă e clar că beneficii există. Sunt companii mari, cu flote de mașini, care au făcut astfel de cursuri și din discuțiile pe care le-am avut cu școlile de conducere defensivă, am înțeles că aceste companii au avut mortalitate zero în ultimii ani. Beneficiile sunt clare, evidente. Pierderea unui angajat e o pierdere foarte mare pentru o firmă. Resursa umană este un factor esențial pentru o companie“, a precizat, la DC News, Cosmin Poteraș.

Senatorul USR Cosmin Poteraş a vorbit despre şansele iniţiativei sale legislative de schimbare a Codului Rutier, într-un interviu exclusiv pentru DC News:

„Am observat şi eu că nu există mult entuziasm. Foarte mulţi oameni mi-au întrebat dacă eu cred că va trece legea aceasta. Eu le-am spus că datoria mea este să vin cu propuneri, aşa cum consider eu că ar ajuta societatea. Dacă ele trec sau nu, vedem după. Urmează discuţii, urmează să vedem cum se poziţionează celelalte partide.

(n.r întrebat dacă Poliţia Rutieră susţine iniţiativa) Ştiu că există discuţii de mai mult timp pentru partea aceasta din iniţiativa mea ca cei care solicită recuperarea mai devreme a permisului suspendat să susţină un curs de conducere defensivă. Asta a fost o măsură bine primită în mediul politic. Vedem cum se vor poziţiona şi pe obţinerea permisului. Toate aceste discuţii până la urmă pun pe agenda publică un subiect pe care politicienii vin şi se pronunţă. Uneori se ajunge la un consens prin amendamente. Ăsta e rolul Parlamentului, dezbatem şi găsim soluţii acceptate de o majoritate în Parlament. Faptul că vii cu iniţiative îndrăzneţe sau că eşti în opoziţie nu trebuie să descurajeze (...)“ (citește continuarea AICI).

