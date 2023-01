Îngrăşământ pentru sol din cadavre. New York permite fabricarea compostului din rămăşiţe umane

New York a devenit cel mai recent stat din SUA care a dat undă verde pentru așa-numitul compost uman.

Iată că am apucat cu toţii vremuri despre care n-am fi crezut vreodată că le vom trăi! O persoană își poate transforma corpul în pământ după moartea sa - ceea ce este văzut ca o alternativă ecologică la clasica înhumare sau incinerare. Practica mai este cunoscută și sub denumirea de „reducere organică naturală”, informează BBC.

În 2019, Washington a fost primul stat american care a legalizat-o . Colorado, Oregon, Vermont și California au urmat exemplul. Prin urmare, New York este a șasea jurisdicție americană care permite compostul uman, după aprobarea oficială, de sâmbătă, semnată de Kathy Hochul, guvernatorul democrat al statului.

Procesul are loc în instalații speciale supraterane

Un corp este pus într-un vas închis împreună cu materiale selectate cum ar fi așchii de lemn, lucernă și iarbă uscată și se descompune treptat sub acțiunea microbilor. După o perioadă de aproximativ o lună - și, implicit, un proces de încălzire pentru a elimina orice formă de contagiune - celor dragi care rămân în urma defunctului li se oferă solul rezultat. Acesta poate fi folosit la plantarea de flori, legume sau copaci.

O firmă din SUA, "Recompose", a spus că serviciul său poate economisi o tonă de carbon în comparație cu o incinerare sau o înmormântare tradițională. Emisiile de dioxid de carbon contribuie major la schimbările climatice, deoarece acţionează anume pentru a capta căldura Pământului într-un fenomen cunoscut sub numele de efect de seră.

Înmormântările tradiționale care implică un sicriu consumă, de asemenea, lemn, pământ și alte resurse naturale. Susținătorii fabricării de compost uman spun că aceasta nu este doar o opțiune ecologică, ci și una mai practică în orașele în care terenul pentru cimitire este limitat.

Aprobarea procedeului de cătreb statul New York a fost „un pas uriaș pentru îngrijirea ecologică accesibilă a morții la nivel național”, a declarat pentru New York Post un furnizor din Washington, Return Home. Dar, pentru unii, există întrebări etice despre ce se întâmplă cu solul care rezultă din compostare. Episcopii catolici din statul New York s-au opus legislației, susținând că trupurile umane nu ar trebui tratate ca „deșeuri menajere”. Au fost exprimate și îngrijorări cu privire la costul tehnicii. Dar firma Recompose - a cărei instalație din Seattle este una dintre primele din lume - spune că taxa de 7.000 de dolari (5.786 de lire sterline) este „comparabilă” cu opțiunile rivale.

Suma medie în SUA pentru o înmormântare a fost de 7.848 USD în 2021 sau 6.971 USD pentru o incinerare, potrivit Asociației Naționale a Directorilor de Funeralii (NFDA). Compostul uman este deja legal în toată Suedia. Și înmormântările naturale - în care un cadavru este îngropat fără sicriu sau cu un sicriu biodegradabil - sunt permise în Marea Britanie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News