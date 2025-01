Ilie Bolojan, prima reacţie după anunţul lui Crin Antonescu. Cere modificarea legislaţiei electorale şi anunţă că alegerile ar putea fi amânate până după Paşti

"Legat de anunţul domnului Antonescu, aş vrea să fac 3 precizări:

Prima chestiune este legată de calendarul electoral. Şi aici cred că domnul Antonescu are dreptate. Dacă dorim, şi PNL îşi doreşte, ca alegerile prezidenţiale să fie organizate cât mai repede posibil. Analizând prevederile legislative, avem la dispoziţie 75 de zile pentru a stabili un calendar electoral înainte de ziua alegerilor. Prin urmare, dacă ne dorim ca aceste alegeri să fie organizate până de Paşti, asta ar însemna ca turul II să fie organizat înainte de sărbătorile de Florii, deci pe data de 6 aprilie, adică primul tur să fie pe 23 martie, ar însemna ca cel mai târziu săptămâna viitoare Guvernul să adopte acest calendar. Timpul ne presează foarte mult. Mai e ceva de precizat aici. Din punctul nostru de vedere, legislaţia care reglementează alegerile prezidenţiale nu permite unui candidat independent, chiar dacă este susţinut de partide parlamentare, să aibă reprezentanţi în secţiile de votare. Consider că ar trebui ajustat acest lucru.

Dacă săptămâna viitoare aceste aspecte legislative nu vor fi rezolvate, înseamnă că alegerile prezidenţiale vor fi amânate până după Paşti, adică cel mai devreme în mai. Noi credem că, cu cât se stabileşte mai repede calendarul, cu atât o temă de dezbatere în societate, legată de amânarea alegerilor, de starea de provizorat, se poate rezolva. Aici nu există niciun fel de divergenţe.

A doua chestiune este legată de desemnarea candidatului. Am convenit să fie în forurile interne ale fiecărui partid. PNL, imediat ce se va stabili calendarul electoral, va convoca Consiliul Naţional pentru a desemna candidatul la funcţia de preşedinte. Aşa cum am discutat, domnul Crin Antonescu poate fi desemnat candidatul susţinut de PNL, şi asta am convenit să facă şi celelalte partide, respectând fiecare statutul.

A treia chestiune e legată de susţinerea campaniei şi candidaturii. Cred că atitudinea dânsului a fost potrivită. Când ai un candidat susţinut de coaliţie, este nevoie, pentru a nu repeta greşelile făcute în trecut, ca acesta să aibă un staff de campanie, de comun acord cu dumnealui, o logistică pusă la punct, astfel încât comunicarea legată de candidatura la alegerile prezidenţiale să fie pusă la punct.

Dacă, însă, comunicarea şi susţinerea candidaturii nu se face coordonat, riscăm să pară că avem un candidat, dar care nu este angrenat şi implicat inclusiv în ceea ce priveşte susţinerea partidelor", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News