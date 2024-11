Iga Swiatek a adus două puncte Poloniei și a calificat echipa în semifinalele Billie Jean King Cup

Iga Swiatek, locul 2 WTA, a adus două puncte importante Poloniei și a calificat echipa feminină de tenis în semifinalele Cupei Billie Jean King, în urma victoriei cu 2-1 în fața formației Cehia, sâmbătă la Malaga (Spania).



Marie Bouzkova (locul 45 WTA) le-a adus pe cehoaice în avantaj, după ce s-a impus cu 6-1, 4-6, 6-4 în meciul cu Magdalena Frech (25 WTA), înainte ca Swiatek să restabilească egalitatea, învingând-o tot în trei seturi, 7-6 (4), 4-6, 7-5, pe Linda Nosokova (26 WTA).



Polonezele și-au asigurat bietul pentru semifinale în urma succesului obținut în partida de dublu de perechea compusă din Iga Swiatek și Kawa Katarzyna, care au dispus cu 6-1, 6-4 de cuplul Marie Bouzkova/Katerina Siniakova, într-un meci încheiat târziu în noapte.



”Este uimitor că am făcut istorie pentru Polonia - un vis devenit realitate. Am ratat să joc acest eveniment de câteva ori, dar acum că am șansa să joc vreau să am un impact și să fac ceva bine. Sunt atât de fericită că am avut în sfârșit ocazia și acest turneu este uimitor.

Atmosfera este grozavă și întreaga experiență este minunată. Sunt atât de fericită, de asemenea, că avem astfel de jucătoare extraordinare în echipă”, a declarat Iga Swiatek, citată de site-ul oficial al competiției.

De asemenea, fostul lider mondial, deținătoarea a cinci titluri majore, a ținut să o felicite pe Katarzyna, alături de care a adus punctul decisiv și calificarea.

”Sunt super mândră de Katarzyna, de mine și de întreaga echipă pentru că am luptat astăzi, deoarece la dublu nu eram favorite. Sunt foarte fericită că Katarzyna a condus proba de dublu, alegând tactica potrivită și spunându-mi ce să fac, deoarece nu am mai jucat dublu de mult timp. Cred că am făcut o echipă foarte bună”, a mai spus Iga Swiatek.

În urma acestui succes, Polonia s-a calificat în semnifinalele competiției, unde va avea ca adversară, luni, în penultimul act echipa Italiei, finalista ediției trecute a BJK Cup, care a trecut la rândul ei, cu 2-1, de formația Japoniei, cea care eliminase România în primul tur a acestei competiții.

În cealaltă semifinală se vor confrunta câștigătoare din Canada (campioana en-titre) și Marea Britanie, respectiv Australia (campioana din 2019) și Slovacia. Meciurile din cadrul sferturilor de finala se vor disputa astăzi.

Jasmine Paolini, două puncte pentru Italia

Japonia, care a eliminat România în primul tur al acestui turneu, a început cu dreptul duelul cu italiencele din sferturile de finală, Ena Shibahara reușind să treacă în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-4, de Elisabetta Cocciaretto, jucătoare aflată pe locul 54 în clasamentul WTA.



Italia, finalista ediției trecute a Billie Jean King Cup, a restabilit egalitatea prin Jasmine Paolini, locul 4 WTA, care s-a impus cu 6-3, 6-4 în faţa japonezei Moyuka Uchijima.



În meciul decisiv, cuplul italian format din Sara Errani și Jamine Paolini a învins în două seturi, 6-3, 6-4, perechea niponă Shuko Aoyama/Eri Hozeumi, scrie Agerpres.

Reamintim că Sara Errani și Jasmine Paolini sunt campioanele olimpice en-titre în proba de dublu.

