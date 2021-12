Grigore Mare, FNFMCV: De acest subiect FUG toți, mai ales politicienii. Situație catastrofală

”Să știți că de acest subiect fuge toată lumea. Fuge presa, fug politicienii, mai ales politicienii. E un subiect destul de greu. După 30 de ani de la Revoluție, ne găsim într-o situație catastrofală. Mai spunem că anul în 2021, anul căii ferate, vrem o cale ferată performantă. Nu s-a întâmplat în anul 2021 ceea ce ne-am dorit. Sperăm să deschidem punțile unui dialog spre o discuție mai amplă despre acest subiect, calea ferată, și dreapta politică, și stânga politică să își dea mâna, toți factorii decidenți să își dea mâna pentru a finanța acest sector benefic economiei naționale.

Acest sector poate dezvolta națiunea română, care din punct de vedere al transportului e foarte văduvită. Am pierdut bătălia cu drumurile, am pierdut bătălia cu calea ferată, dar eu cred că e nevoie să ne revenim și de anul viitor, plus că avem și o parte importantă de finanțare europeană pentru a ne pune pe treabă și să reconstruim calea ferată.

”Din păcate, noi am rămas în urmă”

Normal că țările dezvoltate au, numai dacă trecem dincolo, în Ungaria, nici nu vreau să ajungem la francezi, la germani, doar luăm țările din jurul nostru și vedem ce au făcut. Din păcate, noi am rămas în urmă, față de ceea ce s-a întâmplat acolo și cred că va trebui să luăm exemplul. În plus, România a avut o cale ferată destul de dezvoltată în Europa. Doar dacă noi, cum spunea și directorul general aici prezent, am reînnoi aceste linii, să știți că ar fi mult mai bine și s-ar putea circula cu o viteză destul de bună.

Eu sunt clujean. Mi-aș dori să ajung la Cluj, să merg cu 120 de km/h, așa cum mergeam înainte sau chiar după Revoluție și ajungeam în cinci ore și jumătate la Cluj. N-ar trebui să mai stau în tren 13 sau 14 ore. Vă spun, este insuportabil și toată lumea fuge de acest transport. Ne tot văităm că n-avem transport, n-avem transport de călători, n-avem transport de marfă. Păi, de unde să avem, dacă călătorul face 14 ore de la Cluj la București, dacă marfa face trei săptămâni dintr-un punct în altul? Unde să avem călători sau să avem transport sau să fim productivi? Noi trebuie să fim productivi, să producem pentru această națiune, altfel nu avem cum.

”Sunt prost retribuiți, prost îmbrăcați”

Calea ferată este îmbătrânită, salariații și personalul sunt îmbătrâniți. Să știți că avem o problemă mare și cu salariații din domeniul feroviar. Sunt prost retribuiți, prost îmbrăcați. Cu mare greu anul trecut am reușit să adoptăm o lege anul trecut a personalului feroviar. Când s-au bucurat și ei, a venit prorogarea. Sperăm că anul ăsta va intra în vigoare și vom oferi respect CFR-istului, ăla de altă dată”, a afirmat Grigore Mare, președintele FNFMCV, în cadrul dezbaterii ”Anul european al căilor ferate în România: este nevoie de un Pact Național pe Transporturi Feroviare?” organizată de DCMediaGroup.