Deși "tricolorul" nu a semnat încă prelungirea contractului cu Parma, se pare că viitorul său va rămâne legat de stadionul "Ennio Tardini".

Gigi Becali a lansat un atac vehement la adresa lui Dennis Man. Latifundiarul din Pipera l-a criticat pe fostul său jucător, afirmând că acesta are multe lipsuri. Întrebat despre un jucător complet din echipa națională a României, Becali l-a numit pe Nicolae Stanciu.

Omul de afaceri susține că Parma este un club de talie mică, iar valoarea de piață a lui Dennis Man reflectă fidel abilitățile sale. Cu toate acestea, internaționalul român este apreciat pentru disciplina sportivă pe care a demonstrat-o de-a lungul carierei.

"El trebuia, când a plecat, să crească mult mai mult"

"Drăguşin, să zicem că ar fi. Man e 11 milioane, nu e 30. Ce să faci cu Man? Stanciu, e adevărat, e un jucător complet. În rest, avem noi jucători de 20-30 de milioane? Să joace la Parma, cine e Parma? Dacă are 26 de ani, aia e valoarea lui (n.r. a lui Dennis Man), 10-15. El trebuia, când a plecat, să crească mult mai mult. El atât are creştere, e serios, are viaţă sportivă. Are valoarea lui, dar de atât", a spus Gigi Becali.

Giovanni Becali oferă ultimele informații privind contractul lui Dennis Man

Chiar dacă Dennis Man nu a încheiat încă prelungirea contractului cu Parma, viitorul său la echipa italiană pare sigur. Se pare că fotbalistul român a trecut deja vizita medicală, iar săptămâna viitoare este programată semnarea oficială a documentelor.

Reprezentanții clubului Parma au luat în considerare posibilitatea unui transfer al lui Dennis Man, stabilind o sumă de 14 milioane de euro pentru încheierea colaborării cu fotbalistul român. Cu toate acestea, în prezent, internaționalul român este concentrat doar pe angajamentul său cu Parma.

"Dennis Man nu a semnat încă prelungirea cu Parma, dar o va semna. Deocamdată s-a prezent, a făcut vizita medicală, cred că săptămâna viitoare va semna. E un acord bine stabilit. E un acord așa cum am vrut noi, e un mic chițibuș, dar cred că se va aranja. Problema lui Dennis Man nu e că ar vrea să-i păcălească pe Parma și după 7 luni să poată să semneze ca jucător liber, problema e că clubul dorește o sumă enormă pentru a fi transferat acum. Ne-au zis să le aducem 14 milioane și putem pleca unde vrem. Nu-i o problemă că până la urmă îi mai păcălești, dar noi nu dorim așa ceva. El mai are un an de contract și nu se pune problema să nu se antreneze, să nu joace, pentru că poate prelungi și în septembrie, octombrie. Aș fi putut să pun: ‘ok, stăm aici, ne antrenăm și mai vedem’, dar nu fac eu așa ceva. Problema e că dacă am avea o ofertă, și au fost câteva, echipa aia care l-ar vrea nu poate să-i dea salariul lui Dennis", a spus Giovanni Becali, conform ProSport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News