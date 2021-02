George Simion și-a donat salariul de parlamentar. Din ce bani trăiește? Răspuns în direct

George Simion a fost întrebat din ce trăiește după ce și-a donat salariul de parlamentar. Prezent în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3, liderul AUR a afirmat: ”Din 12.900 de lei, am donat 11.000 de lei către Daniel Bodnar, activistul de mediu, țintuit de un pat de spital, și 2300 de lei către comunitatea românească din Cernăuți, pentru a proteja școlile”.

Întrebat din ce trăiește, după ce și-a donat salariul, George Simion a răspuns: ”Eu scriu o nouă carte, am scris până acum două cărți pe care le-am vândut cu succes. Scriu o nouă carte și vreau să arăt că pot să trăiesc din vânzarea acestei cărți. O s-o public în 50.000 de exemplare. Din prima carte publicată, am câștigat vreo 3000 de euro și din a doua probabil mai mult.”

După ce Răzvan Dumitrescu i-a atras atenția că e foarte important să lămurească din ce surse de venit trăiește, oamenii putând să se gândească chiar că-l sponsorizează cineva, George Simion a răspuns, râzând: ”Rușii, eventual”. Liderul AUR a continuat prin a spune că vrea să dea un exemplu de trai modest.